Provocó destrozos en la casa de su expareja

Un hombre irrumpió en el domicilio de su expareja, provocó destrozos frente a su hija, arrojó una piedra a una camioneta y se fugó, en el barrio Alto Comedero.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 21.30 en un sector de las 150 Hectáreas del populoso barrio de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un hombre se presentó en el domicilio de su expareja, donde debía retirar a su hija, pero acusó a la mujer de estar con otra persona en el inmueble y le vociferó una serie de amenazas e improperios.

Ante el irascible actuar, la víctima solicitó que se retire, pero el inculpado levantó una piedra y se la arrojó a una camioneta estacionada afuera del domicilio.

Posteriormente, ingresó por la fuerza al inmueble, provocó destrozos a patadas y se fugó.

De manera inmediata la mujer se dirigió a la Subcomisaría 150 Hectáreas, donde relató el temerario episodio a los efectivos y radicó la correspondiente denuncia.

Asimismo, un hombre se presentó en la misma sede policial, indicó que es mecánico y que el inculpado rompió de un piedrazo el vidrio de una de las ventanas de una camioneta, propiedad de un cliente, que debía reparar.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del irascible protagonista.

Los efectivos policiales de la Subcomisaría 150 Hectáreas quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.