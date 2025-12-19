24°
19 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
Sino Motors,
San Pedro
Clínica Nuestra Señora de Fátima
SALTA
Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia
PERICO
Escuela Municipal Marina Vilte
Rechazo a la reforma laboral
Consejo Federal de Educación
PERICO
Sino Motors,
San Pedro
Clínica Nuestra Señora de Fátima
SALTA
Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia
PERICO
Escuela Municipal Marina Vilte
Rechazo a la reforma laboral
Consejo Federal de Educación

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Escuela “Cristina del Valle”

“Fantaseando” con serie y películas muy conocidas

Es la propuesta de este año del espectáculo de fin curso de la Escuela "Cristina del Valle". Todos los estilos aprendidos se verán en el escenario del Centro Cultural "Martín Fierro".

Viernes, 19 de diciembre de 2025 00:00
TODO EL SHOW | EL TALENTO QUE EVOLUCIONA DESDE LA DANZA Y OTRAS DISCIPLINAS EN LE ESCUELA “CRISTINA DEL VALLE”.

Un fin de semana de brillos y espectáculos de primer nivel, se vivirán este sábado y domingo en el Centro Cultural "Martín Fierro" del Complejo Educativo "José Hernández" (ubicado en Avenida Illia 527, de barrio Los Perales), con la esperada presentación del espectáculo de la Escuela de Danzas "Cristina del Valle" que fundó María del Carmen Calneggia y que hoy dirige María Cristina Tula.

Sí, un nuevo "Fantaseando", tendrá lugar los dos días a las 20. Las entradas están en venta por norteticket.com o en Su Credito.

CON ESPECTÁCULOS DE PRIMER NIVEL | EL SÁBADO Y DOMINGO EN EL CENTRO CULTURAL “MARTÍN FIERRO”.

Este nuevo "Fantaseando" será un viaje coreográfico y musical por los mejores hits de series y películas de los últimos tiempos, con la participación de más de 300 alumnos.

Esta invitación para el público en general "se transformará en un despliegue de talento, ritmo y pasión", dice Francisco Chañi, docente y administrativo de la escuela y ex alumno de la misma, anunciando esta presentación.

"Fantaseando no es solo un show de danza, es una experiencia pensada para que toda la familia pueda compartir un viaje sensorial único", concluyó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD