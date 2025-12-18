Sutiaga Jujuy finaliza el 2025 con importantes y grandes logros

Finalizando este 2025 y cómo cada año, Guido Flores, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines, delegación Jujuy (Sutiaga Jujuy), brindó detalles de los beneficios y actividades que desarrollaron en un año que fue sumamente complejo debido a la situación económica que vive la provincia y el país. De igual manera la institución trabajó fuertemente para todos los afiliados y su grupo familias.

En enero 2025 se concretó con gran éxito la temporada de pileta y camping en el Complejo Sutiaga de barrio Norte. Y se espera que este enero 2026 tenga la misma concurrencia.

En de febrero se concretó la entrega de útiles escolares para los hijos de los afiliados.

En Marzo se realizó un emotivo homenaje por el Día de la Mujer y se las agasajó en un hotel céntrico. También se celebró el carnaval en el Complejo Sutiaga, ubicado sobre Ruta Provincial 2, en el barrio Norte de la Capital.

En abril se concretó el campeonato interno Sutiaga. Además, se cumplió con la cena de gala en conmemoración al Día del Trabajador de las Aguas Gaseosas.

En mayo se realizó el festejo Día Del Trabajador junto a los afiliados y en junio se celebró el Día del Padre.

En julio, recibió la visita del Dr Meli de la Fataga, quien brindó una charla informativa sobre inflación en nuestro país.

En agosto se festejó el Día del Niño y en septiembre se llevó a cabo un curso de capacitación sobre inteligencia artificial, una capacitación sumamente importante para los tiempos actuales.

En octubre, se realizó el festejo Día de la Madre, donde todas ellas recibieron un obsequio por parte de las autoridades de Sutiaga Jujuy.

Por último, en noviembre, Sutiaga Jujuy participó del Congreso Fataga 205 en la ciudad de Mar del Plata y el pasado sábado se culminó con una especial cena especial de fin de año.

Cabe mencionar que se encuentra en constate mantenimiento el complejo habitacional de departamentos que cuentan con instalaciones de última generación para residencia de afiliados del interior de la provincia, que deban pernoctar en esta ciudad por razones de salud propia o de los familiares. Estos espacios se encuentran ubicados en el Complejo Sutiaga de barrio Norte.