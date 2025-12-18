22°
18 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Mujeres taxistas
Fútbol de Veteranos
San Pedro
narcotrafico
LIBERTADOR
Legislatura
carnaval 2026
folclore
regional
premiación
PALPALÁ

Robó una bici y fue detenido

El joven fue aprehendido cuanto intentó darse a la fuga.

Jueves, 18 de diciembre de 2025 00:00
PROCEDIMIENTO | A CARGO DE LOS EFECTIVOS DEL GRUPO DINÁMICO.

Un joven de 24 años fue detenido, sindicado de ser el protagonista del robo de una bicicleta, en un hecho ocurrido en la ciudad de Palpalá.

El hecho se registró la madrugada del martes en un sector del barrio San José de la ciudad siderúrgica, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito "Zorros" de la Unidad Regional 8, aprehendieron a un joven que ante la presencia policial, intentó darse a la fuga.

El sospechoso era buscado desde el pasado lunes, luego de quedar registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda, luego de robar una bicicleta en el barrio General Savio.

Ante los requerimientos de los efectivos, el joven manifestó que había vendido el rodado a una de 30 mil pesos y luego apuntó la casa de la mujer que había adquirido la bicicleta.

Una vez en el lugar, la mujer hizo entrega voluntaria de la bicicleta y por disposición del representante fiscal zonal del Ministerio Püblico de la Acusación, el joven quedó detenido.

 

