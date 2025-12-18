Mujeres taxistas recurrieron a Seguridad por protección

Como consecuencia de los inconvenientes que afrontan al cumplir su servicio, las conductoras de la Asociación de Mujeres Taxistas - Taxi FEM de esta ciudad, Olga Ramos, diputada (mc)del Frente Jujuy Crece, presentó al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro el proyecto Taxi FEM ruta segura.

La propuesta muy bien aceptada por el funcionario provincial, es un programa de articulación y asistencia a mujeres en situaciones de riesgo durante traslados, con el cual se busca brindar protección durante la jornada laboral a las más 50 mujeres taxistas.

Acompañada de Rocío Pérez, presidenta y Silvia Mealla, secretaria de la organización, Ramos interiorizó a los funcionarios de la cartera citada sobre las diversas problemáticas que se les presentan a las conductoras, como por ejemplo, casos de robos, comentarios vulgares, bromas sexistas, propuestas indecorosas y otras.

A raíz de todo ello, planteó la necesidad de establecer un mecanismo formal de articulación junto al Ministerio de Seguridad, "con el objetivo de brindar intervención institucional oportuna, acompañamiento adecuado y un sistema de orientación seguro y legal tanto para pasajeras como para las conductoras", especifica la propuesta.

"Le propuse al ministro que más allá del control que hacen a través de las cámaras de seguridad en la vía púbica y otros sistemas, implementar otras medidas que les permitan sentirse protegidas, como por ejemplo, el botón antipánico (dispositivo de seguridad portátil), garantizando una asistencia inmediata en situaciones de riesgo", explicó Ramos.

La movilidad urbana "es un espacio donde se manifiestan diversas formas de violencia hacia las mujeres. Las conductoras de Taxi FEM son a menudo el primer contacto de contención que tienen las pasajeras. No obstante carecen de herramientas institucionales, canales oficiales y protocolos claros para actuar de manera correcta ante situaciones que implican riesgo", fundamenta el proyecto.

La inquietud responde a la necesidad de formalizar un sistema de comunicación, prevención, apoyo y derivación, fortalecido desde el Estado para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres en tránsito. Asimismo, el proyecto se enmarca en la normativa vigente en materia de seguridad, protección de derechos y prevención de la violencia de género.

De esta manera, la exlegisladora provincial busca que se implemente un sistema integral y de capacitación entre la Asociación Taxi FEM y el Ministerio de Seguridad, con el propósito de fortalecer la prevención, detección y acompañamiento de mujeres pasajeras en situaciones de riesgo o violencia.

Entre los objetivos que persigue su propuesta, es crear un canal oficial de comunicación directa entre Taxi FEM y organismos de seguridad; capacitar a las choferes en protocolos de actuación, perspectiva de género y procedimientos legales; implementar un sistema de alerta segura para consultas o avisos urgentes; prevenir riesgos mediante protocolos institucionales claros; y garantizar la protección de los derechos y la integridad de pasajeras y conductoras.

Asimismo, el proyecto promueve un modelo de transporte con perspectiva de género, otorgando protección, acompañamiento y acceso a recursos institucionales; y fortalecer el derecho de mujeres a circular libres de violencia y fomentar la participación de ellas en el ámbito del transporte seguro.