Las centrales obreras contra la reforma laboral

La CGT Regional Jujuy, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores movilizarán hoy en esta ciudad contra la reforma laboral, que de acuerdo a un itinerario fijado por la bancada oficialista en el Congreso de la Nación, se trataría y aprobaría en sesión extraordinaria el próximo 26.

En una cumbre gremial ayer con presencia del presidente General de la CGT (y titular de la Asociación Judicial de Jujuy), Freddy Berdeja y sus pares de la CTA Autónoma, Carlos Sajama y de la CTA de los Trabajadores, Santiago Hamud, se fijó la jornada de lucha contra las políticas del Gobierno nacional.

A las 17.30, en inmediaciones de la Federación de Básquet en esta ciudad, será la concentración de gremios, organizaciones sociales, barriales, agrupaciones políticas, estudiantes y demás opositores, quienes movilizarán por calles del casco céntrico expresando su repudio.

Durante el encuentro calificado como altamente positivo y de gran importancia política y sindical, los gremialistas analizaron el contexto social y laboral actual, coincidiendo en la necesidad de expresar de manera unificada el rechazo a la reforma laboral, por considerar que vulnera derechos históricos conquistados por los trabajadores.

El proyecto de reforma introduce cambios profundos en las leyes que regula el mercado laboral, dado que propone la caída de la ultraactividad, cambio del sistema de vacaciones, de indemnizaciones y otros cambios en el sistema de afiliaciones.

Las conducciones destacaron como fundamental la unidad del movimiento obrero y llamaron a participar en la jornada a trabajadores de todos los sectores, organizaciones sociales, estudiantiles y a la ciudadanía en general, con el objetivo de defender el trabajo digno, los derechos laborales y las condiciones de vida del pueblo jujeño.

Hamud declaró que la reforma laboral abusará la conformación de las organizaciones sindicales creadas para proteger los derechos de los trabajadores; y advirtió que si es aprobada, aplicarán otras medidas para resistir el avance del presidente Javier Milei en desmedro de la clase trabajadora.

El gremialista convocó a los sectores gremiales y de los trabajadores a reafirmar el compromiso, profundizar la organización y fortalecer la movilización para resistir la insensibilidad y los atropellos del Gobierno nacional.

En declaraciones periodísticas Hamud afirmó que con la movilización en la provincia y en el país, "manifestaremos el contundente rechazo a todos los puntos que plantea esta reforma, porque entendemos que atenta contra los trabajadores a quienes defendemos".

Denunció que lo que se quiere aprobar facilitará el despido de los trabajadores y precarizará el poco trabajo que se mantiene en el país; irónico agregó que "en los distintos países desarrollados que el presidente Milei mira y se jacta, se discuten reformas para ampliar derechos y reducir la jornada laboral, mientras aquí sucede todo lo contrario".

De acuerdo a su análisis, el proyecto no mejorará la situación de los trabajadores y sí facilitará a los empresarios y la patronal "hacer lo que se les antoje con nosotros que estaremos indefensos por más intervención de los gremios".

En el encuentro, se resolvió un esquema de coordinación permanente entre las centrales para definir futuras acciones conjuntas en defensa de la clase trabajadora.

Menos derechos para trabajadores

GASTÓN REMY

El bloque de diputados del PTS - Frente de Izquierda en la Legislatura de Jujuy, también convocó a movilizar contra el proyecto de reforma laboral, el punto de encuentro será en el Cedems (Balcarce 162) a las 17.

El diputado provincial Alejandro Vilca, sostuvo que "se trata de una reforma laboral esclavista. No va más que los trabajadores tengamos siempre que hacer el esfuerzo para que los patrones se terminen enriqueciendo a nuestra costa. Para frenarlos se necesita un plan de lucha".

Su par en el bloque, Natalia Morales, agregó que la reforma de Milei "va de la mano de mayor extractivismo, por eso presentó la modificación de la ley de Glaciares. Más saqueo y menos derechos laborales, alargan la jornada laboral y les hace pagar a los trabajadores de su bolsillo una parte de las indemnizaciones".

Por su parte, el presidente del bloque, Gastón Remy aseguró que diferentes estudios de la OIT "demostraron que las reformas laborales no crean empleo y sí trabajadores más flexibilizados y con menos derechos que quieren las empresas para mejorar sus ganancias".

Además, sostuvo que "la pelea es en las calles y sin esperar nada del Congreso ni de la Justicia. Esta es la trampa a la cual nos quieren llevar los dirigentes sindicales de las centrales. Por eso, junto a gremios y organizaciones sociales, estudiantiles, vamos a exigir que esta movilización sea el inicio de un plan de lucha hasta lograr la huelga general".

Detalles del cuestionado proyecto

Entre las medidas más significativas del proyecto de reforma laboral se destaca la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de cuentas individuales financiado con una contribución obligatoria del 3% de las remuneraciones que podrá utilizarse para cubrir indemnizaciones por despido.

El proyecto también deroga íntegramente varias leyes especiales, entre ellas el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), el Estatuto del Viajante (Ley 14.546) y el Régimen de Teletrabajo (Ley 27.555), sancionado durante la pandemia.

Otro punto clave, que las empresas no serán responsables de las actividades que se tercerizan como sucede en la actualidad, con lo cual solo deberán responder por los empleados que contratan en forma directa.

Sobre las indemnizaciones, se redefine el despido sin justa causa ya que se establece: un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con topes basados en el convenio aplicable, pero sin incluir otros ítems adicionales que paguen las empresas.

También, se crea un régimen especial para trabajadores de plataformas tecnológicas que los define como "prestadores independientes" con libertad para aceptar o rechazar pedidos y elegir sus horarios de conexión.

El proyecto incluye además incentivos fiscales para la formalización del empleo, con alícuotas reducidas durante 48 meses para quienes incorporen trabajadores no registrados, y un régimen de regularización laboral con condonación de deudas y extinción de acciones penales.

Ayer en el Senado se conformaron las comisiones de trabajo, comenzando el tratamiento del proyecto hasta hoy, y mañana obtendrá dictamen, lo que habilitará al Cuerpo estar en condición de convocar a sesión el 26 próximo para su debate y aprobación que descuenta en el gobierno.