San Pedro
Fútbol de Veteranos
San Pedro
narcotrafico
LIBERTADOR
Legislatura
carnaval 2026
folclore
regional
premiación
SAN PEDRO

Invitan a artesanos a inscribirse

Estar dentro del registro único les reportará beneficios.

Jueves, 18 de diciembre de 2025 00:00
IMAGEN ILUSTRATIVA.

Hoy y mañana habrá una jornada de fiscalización para que los artesanos interesados se registren oficialmente y accedan a los beneficios de la Ley de Artesanías Jujeñas.

Según se informó las acciones tendrán lugar de 10 a 17 en la plaza España.

"Para inscribirse en el Reunar (Registro Único de Artesanos) hay que llevar DNI, datos personales, varias piezas terminadas, piezas sin terminar para mostrar el proceso, herramientas de trabajo y fotos o videos del lugar de producción. La inscripción es el primer paso para acceder a créditos, capacitaciones y espacios de venta que ofrece la provincia", destacó una entrega de prensa oficial.

La convocatoria es solo para artesanías, es decir trabajos manuales realizados en todo el proceso de producción con materias primas naturales. No incluye manualidades, comidas, vinos, perfumes, sahumerios ni productos industrializados o reciclados.

Se trata de una oportunidad para formalizar el trabajo artesanal genuino y acceder a herramientas que fortalezcan la actividad en el departamento San Pedro.

 

