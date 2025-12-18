El Multiespacio "Jorge 'El Perro' Solís", de aniversario

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy conmemoró el primer aniversario del Multiespacio "Jorge 'El Perro' Solís", un espacio comunitario que, desde su inauguración, se consolidó como un punto de encuentro para vecinos, familias e instituciones del barrio, promoviendo actividades deportivas, recreativas, culturales e inclusivas.

El acto contó con la presencia del intendente Raúl Jorge, familiares de Jorge "El Perro" Solís, vecinos y referentes comunitarios. En la oportunidad, el jefe comunal destacó el profundo valor simbólico del multiespacio y recordó con emoción a quien da nombre al lugar, resaltando su calidad humana, su compromiso social y su rol como comunicador que marcó a generaciones desde el micrófono radial.

Durante su discurso, Raúl Jorge también valoró el acompañamiento permanente de la comunidad y anunció la continuidad del programa de multiespacios urbanos, mencionando la reciente inauguración de uno en el barrio General Arias y la construcción de otro en Santa Rita, con el objetivo de fortalecer el tejido social y la vida comunitaria en toda la ciudad.

Por su parte, Beatriz de Solís, esposa de Jorge "El Perro" Solís, agradeció el acompañamiento del Municipio y de los vecinos, destacando el impacto positivo de estos espacios en la unión familiar.

En tanto, la administradora del multiespacio, Mariela Bonutto, remarcó la importancia de este primer año de trabajo conjunto con la comunidad. "Seguiremos trabajando para fortalecer este lugar tan querido por el barrio", cerró.