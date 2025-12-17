El municipio acompañó el cierre de ciclo de los adultos mayores en el centro comunitario

En un emotivo acto, 6 estudiantes del Centro de Día de Adultos Mayores “Nuestra Señora del Rosario”, ubicado en el barrio Florida de Palpalá, celebraron la finalización de sus estudios primarios. Este logro representa la culminación de un sueño largamente postergado para estos estudiantes, quienes, por diversas razones, no pudieron completar su educación básica en su niñez o juventud.

El acto de promoción contó con la presencia del intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, funcionarios del ejecutivo municipal, Elena Bolívar, docente a cargo de la Terminalidad Primaria, docentes de la entidad y familiares de los egresados.

En este marco, Elena Bolívar, destacó la importancia de esta iniciativa. "Estamos celebrando el egreso de seis estudiantes jóvenes y adultos que vinieron con la inquietud de retomar sus estudios. La vida les había truncado este sueño por diversos motivos, pero gracias al apoyo del municipio y el esfuerzo de cada uno, hoy lo han logrado", señaló.

Los estudiantes, por su parte, expresaron que entre las razones por las cuales no pudieron finalizar sus estudios en su momento, se encontraban priorizando el trabajo, el cuidado de familiares, o la falta de apoyo en hogares donde la alfabetización era limitada. Sin embargo, encontraron en el Centro de Día un espacio de contención y motivación para superar estos obstáculos.

Cabe mencionar que, el Programa de Terminalidad Primaria es una iniciativa impulsada por el municipio de Palpalá, brindando apoyo incondicional a este proyecto. "Agradezco al intendente Rivarola, que nos abrió las puertas para hacer uso del espacio físico de esta institución. Sin su apoyo y el trabajo en red con el personal del centro de día, no hubiera sido posible llegar a esta instancia", afirmó la docente Elena Bolívar.

A su vez, la encargada del Centro de Día, María Gutiérrez, y su equipo, también jugaron un papel fundamental en el éxito de esta iniciativa, sumándose a las tareas de apoyo y contención de los estudiantes.

Por su parte, Fernanda Ávila, una de las estudiantes graduadas, compartió su emoción por haber finalizado la primaria. "Esto es un sueño para mí. Agradezco a mi maestra y a mis compañeros por el apoyo. Los voy a extrañar mucho, pero voy a seguir luchando por la secundaria", expresó Fernanda, quien asiste al centro de adultos mayores “Virgen de Rosario”.

Asimismo, destacó la importancia del apoyo brindado por el municipio y el personal del centro. "Me cayó muy bien la gente de acá, me ayudaron mucho. Aliento a otros adultos mayores a que se animen a estudiar, porque nunca es tarde. Es importante para uno y gracias a Dios que el municipio nos apoya brindándonos este espacio", agregó.

Cabe destacar que, la historia de estos seis estudiantes adultos mayores representa un valioso testimonio de que nunca es tarde para cumplir los sueños y que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y social. Su ejemplo motiva a otras personas de la tercera edad a vencer los prejuicios y a retomar sus estudios, demostrando que la edad no es un impedimento para seguir aprendiendo y creciendo.