Gastó 17 millones que eran para la fiesta de egresados de su hija

El caso de Romina Enríquez, la madre que reconoció haber gastado $17.800.000 en el casino de Misiones, dinero destinado a la fiesta de egresados de 35 estudiantes, continúa generando conmoción y nuevas revelaciones. En las últimas horas, familiares de los damnificados confirmaron que la mujer ya había estado involucrada en otros hechos similares, aunque nunca había sido denunciada.

“Ella ya había estafado a muchas personas, pero como no eran montos tan grandes, nadie la denunció. Tuvo que pasarnos esto a nosotros para que sus antecedentes salieran a la luz”, sostuvo Mónica, una de las tutoras y vocera de las familias afectadas, en diálogo con Red Ciudadana.

Según explicó, Enríquez se había hecho cargo de administrar los fondos porque aseguraba tener contactos con proveedores y experiencia en la organización de eventos. “Lo que no sabíamos es que también tenía experiencia en estafar gente”, lamentó.

El escándalo salió a la luz el mismo día de la fiesta, cuando los padres fueron alertados de que el evento estaba suspendido. “Desde la escuela me llamaron porque los dueños del salón buscaban a los padres responsables. Ahí nos enteramos de que nunca había pagado más que la seña”, relató Mónica. Posteriormente, la propia acusada admitió que el dinero fue gastado en apuestas.

Ante la urgencia, los padres se reunieron con los responsables del salón y lograron un acuerdo para realizar igual el evento, aunque con un presupuesto reducido. El costo se fijó en $10 millones e incluyó salón, sonido y decoración. El catering original fue descartado y cada familia aportó comida, mientras que la bebida y la seguridad se abonaron en conjunto.

En ese contexto, el intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, intervino como garante y se comprometió a cubrir la deuda en caso de que las familias no pudieran afrontarla.

Romina Enríquez fue denunciada por el delito de administración fraudulenta y, tras hacerse pública la causa, más personas se acercaron a la comisaría para aportar comprobantes y sumarse a la investigación. La Justicia deberá determinar ahora el monto total del fraude, que podría ser mayor al inicialmente conocido.

“Esto no es solo por la plata. El daño emocional fue enorme. Pensamos solo en los chicos, porque una fiesta así no se repite y dejarlos sin eso era muy injusto”, concluyó Mónica.