Messi visitó un santuario de animales en India

Lionel Messi fue el gran protagonista del GOAT Tour 2025 por la India, un país que se revolucionó por completo ante la llegada de uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. Junto al astro argentino estuvieron Rodrigo De Paul, su ladero en la selección argentina e Inter Miami, y Luis Suárez.

Messi y compañía llegaron el pasado viernes a Calcuta y visitaron el estadio Arun Jaitley de Nueva Delhi. Dicha presentación, ante una multitud, duró solo 20 minutos y causó un repudio generalizado en el público que invadió la cancha y obligó a suspender el evento ante la falta de garantías.

El viaje, que duró varios días, también incluyó la visita a la ciudad de Guyarat, donde los futbolistas participaron de una excursión por un santuario de animales llamado Vantara. Entre jirafas, leones y tigres, Messi, De Paul y Suárez quedaron maravillados por esta actividad que los sacó de la cotidianeidad y no dudaron a la hora de sacarse fotos.

Vantara, al oeste del país asiático, es conocido por ser un lugar apto para la preservación y rehabilitación de animales.

Ubicados en el Big Cat Care Centre, un santuario especializado para el rescate de leones, tigres y leopardos, Messi prestó suma atención a cómo se desenvolvían estos ejemplares, mientras De Paul y Suárez le seguían el paso ante las instrucciones de los guías que los acompañaron.

Separados por un ventanal enorme, Messi, conmovido por la gran cantidad y variedad de animales, acercó su mano al vidrio que lo separaba con un tigre de gran porte y hasta se animó a sentarse cerca de él, mirándolo fijo, con cara de asombro, en una postal que recorrió el mundo. Otra de las instantáneas que se viralizaron fue la del rosarino acariciando a una jirafa, mientras un lugareño supervisaba el momento.

Como si fuera un niño caminando por un zoológico, el capitán de la selección argentina mostró una faceta desconocida al tratar con la fauna del lugar y le dio un color diferente a su visita a la India, que estuvo marcada directamente por su actividad deportiva.

Antes de culminar su estadía por Vantara, los tres futbolistas conocieron a Anant Ambani, el hijo menor de Muesk Ambani, la persona más rica de la India, quien impulsó la creación de este centro en febrero de 2024 y fue inaugurado en marzo de 2025 por el Primer Ministro de la India, Narendra Modi.

Entre las ofrendas que recibió Messi por parte de Ambani se destacan el bautismo de un pequeño león con el nombre de Lionel y la entrega de un reloj de lujo Richard Mille RM 003 V2 ‘Asia Edition’, valuado en un millón de dólares.

Junto a Ambani, De Paul y Suárez, Messi cerró su visita jugando al fútbol con una elefanta llamada Maniklal, quien fue rescatada por el refugio y se despidió de los presentes dejando una cálida imagen, a la espera de un posible retorno en el futuro.

“Namasté, India”, el posteo en Instagram de Messi

Luego de su breve estadía por la India, Lionel Messi, en su cuenta de Instagram, armó un video personalizado de las actividades que realizó y agradeció por el trato recibido.

“¡Namasté, India! Qué visitas increíbles a Delhi, Mumbai, Hyderabad y Kolkata. Gracias por el cariño, la hospitalidad y todas las muestras de amor a lo largo de mi gira. ¡Ojalá el fútbol tenga un gran futuro en India!“, escribió el rosarino sobre su visita a los distintos puntos turísticos del país.

Tras despedirse de India, Messi no retornó a Estados Unidos, su país de residencia: su avión privado aterrizó en la Argentina, donde pasará las Fiestas junto a su familia en Rosario, su ciudad natal.