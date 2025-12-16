Taylor Swift reparte 197 millones de dólares entre sus trabajadores

Taylor Swift ha roto récords con su gira The Eras Tour, con la que ha realizado más de 149 conciertos alrededor del mundo y con la que ha ganado aproximadamente, según lo publicado, más de 2.000 millones de dólares. Un éxito arrollador que, sacando a relucir su faceta más humana, ha querido compartir con todo su equipo: desde los bailarines hasta los técnicos de iluminación, los músicos, la logística, el transporte, el vestuario, los peluqueros, el personal de seguridad o la producción de video, entre otros.

De todos sus beneficios, Taylor Swift ha recompensado a las personas que han trabajado en este tour con unas bonificaciones millonarias (que alcanzan los 197 millones de dólares), además de los salarios previamente acordados. Así se ha podido ver en una de las escenas más emotivas de la docuserie The End of an Era, donde aparece la intérprete repartiendo la cantidad mencionada a todos los trabajadores mientras pronuncia unas emotivas palabras. "Gracias a todos por el duro trabajo que habéis hecho", expresaba mientras cada miembro del equipo leía la nota personal que la cantante les había escrito antes de entregarles el dinero.

Se desconoce cuál es la cifra exacta que recibió cada persona del equipo, pero varios medios como Forbes señalan que el bonus alcanzaría los 500.000 dólares. Un gesto que, como no podía ser de otra manera, ha desatado un gran revuelo en la red, siendo la mayoría de los comentarios una manera de halagar el buen acto que ha tenido Swift con sus trabajadores. «Es que un buen jefe debería hacer esto siempre con los empleados. Ellos estarían contentos, y además irían a trabajar contentos y con más ilusión por ver que su trabajo está valorado, que al final hace que se trabaje mejor», «Seguro que ella no tiene problema en encontrar trabajadores», "Esto es una muestra de lo que hay que hacer", "Qué buena acción y qué buen corazón", escribían algunos de los usuarios de la red social X.