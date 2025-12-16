El Movimiento Derecho al Futuro se lanzó en Jujuy

El Movimiento Derecho al Futuro se lanzó oficialmente en Jujuy y abrió su sede partidaria de cara a las elecciones generales del 2027, expandiéndose territorialmente con fuerte presencia como espacio político liderado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En su representación estuvo ayer en esta ciudad, su ministra de Políticas de género y Diversidad sexual, Estela Díaz, quien junto al secretario General de la CTA de los trabajadores, Santiago Hamud, encabezaron ambos actos ante una masiva asistencia de la dirigencia y militancia peronista.

Al mediodía en Las Heras 970 habilitaron la sede partidaria donde fijarán el plan de acción proselitista que desplegarán recorriendo el territorio llevando el mensaje con el cual recuperar el país y la provincia. A la vez articulando y afianzando la estructura del espacio en tierra jujeña.

Con la apertura de la sede partidaria "comenzamos a plantar formalmente la bandera de Axel Kicillof en Jujuy", porque él "es la persona indicada para encarar el proceso electoral del 2027, que nos lleve a una victoria electoral y nos permita ganar el gobierno de la Nación encaminando nuestra Argentina en la productividad, el trabajo y la educación", expresó Hamud.

El gremialista quiere un país donde los trabajadores "tengamos salarios dignos, las familias podamos llegar a fin de mes, en definitiva, donde volvamos a tener un país con justicia social", solicitó.

Al referirse a Díaz, quien ya estuvo en otras oportunidades en Jujuy, dijo que con ella se enfrentó a "todos los atropellos del gobierno de Gerardo Morales". Juntos "le pusimos el pecho a esa época oscura, negra y represiva que vivimos en nuestra provincia".

El dirigente gremial obtuvo un amplio respaldo al paso político dado ayer manifestando su respaldo explícito a Kicillof para las elecciones del 2027, y solicitó a la dirigencia y militancia reunida en ambos actos, el apoyo al gobernador bonaerense por ser el único capaz de recuperar el país.

Y anticipó que comenzará a recorrer la provincia llevando el mensaje del bonaerense captando adherentes al proyecto electoral nacional.