Capacitación itinerante suma nuevas propuestas educativas

La Casa del Jubilado, impulsa una serie de talleres itinerantes y espacios de capacitación orientados a brindar herramientas prácticas que permitan a las personas mayores desenvolverse con mayor seguridad y autonomía en su vida diaria.

A través de estas instancias formativas, la institución busca acompañar los cambios tecnológicos, sociales y económicos que atraviesan a la comunidad, ofreciendo información clara, accesible y adaptada a las necesidades del adulto mayor.

Inclusión digital y acceso a la tecnología

Uno de los espacios más valorados es el taller de manejo de tecnología, dictado con el acompañamiento del Instituto de Seguros de Jujuy. Esta propuesta tiene como objetivo reducir la brecha digital y facilitar el uso de teléfonos celulares, aplicaciones y herramientas tecnológicas que hoy resultan indispensables para la comunicación cotidiana y la realización de trámites.

Durante los encuentros se abordan nociones básicas sobre el uso del celular, uso de aplicaciones y seguridad digital, generando mayor confianza en el uso de la tecnología y promoviendo la independencia de los participantes.

Alimentación y cuidado de la salud

El taller de cocina saludable se suma a la propuesta de capacitación, brindando conocimientos vinculados a la alimentación equilibrada y al cuidado de la salud. A través de esta actividad se promueven hábitos alimentarios adecuados a las necesidades del adulto mayor, incorporando recomendaciones prácticas que pueden aplicarse en la vida cotidiana.

Educación financiera

En el marco de los talleres itinerantes, La Casa del Jubilado recibió la visita del Banco Macro, que dictó la charla "Cuentas Sanas", orientada a la educación financiera. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la administración de gastos, el uso responsable de servicios bancarios y la organización de la economía personal.

Estas capacitaciones permiten que las personas mayores se sientan más informadas y seguras al momento de tomar decisiones, reforzando la educación continua como una herramienta clave para una vida activa, autónoma y participativa.