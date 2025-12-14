Se realiza el Desafío Tipuana en El Ceibal

Hoy desde las 9, el Loteo Tipuana ubicado en El Ceibal, sobre ruta 9 Km 14, se llenará de energía y solidaridad con la realización del "Desafío Tipuana", un maratón familiar que promete ser el evento del año en San Salvador de Jujuy. La organización estará a cargo de Agostini Desarrollos Inmobiliarios y la Fundación Urku.

La jornada no sólo promoverá la actividad física y la integración familiar, sino que también apoyará una noble causa, ya que contará con la participación especial de la Fundación Hospital de Niños.

Los participantes podrán disfrutar de diferentes distancias adaptadas para todos los niveles: 2K, 5K, 10K, trekking y la divertida categoría kids, pensada especialmente para los más pequeños.

Se cursó invitación a todos los corredores y sus familias a colaborar con la donación de un juguete para los niños, haciendo de esta maratón no solo un evento deportivo, sino también un gesto de solidaridad y alegría para los niños.

En esta edición, el Desafío Tipuana contará con la participación de Urku Trail & Running y el apoyo de la Fundación Hospital de Niños de Jujuy, garantizando una organización impecable y una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

"Habrá muchas actividades a lo largo de la jornada para hacer de este día una verdadera fiesta familiar", manifestaron desde la organización.