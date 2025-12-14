24°
14 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LA LIGA ARGENTINA
Cieneguillas
pedestrismo
CDI “Mary Ferrín”
Derechos Humanos
Maimara
Ballet Salta
salud
Redes Sociales
voley
LA LIGA ARGENTINA
Cieneguillas
pedestrismo
CDI “Mary Ferrín”
Derechos Humanos
Maimara
Ballet Salta
salud
Redes Sociales
voley

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
PEDESTRISMO

Se realiza el Desafío Tipuana en El Ceibal

A partir de las 9 se vivirá una jornada estupenda.

Domingo, 14 de diciembre de 2025 00:00
CORREN HOY | DESAFÍO TIPUANA EN EL CEIBAL.

Hoy desde las 9, el Loteo Tipuana ubicado en El Ceibal, sobre ruta 9 Km 14, se llenará de energía y solidaridad con la realización del "Desafío Tipuana", un maratón familiar que promete ser el evento del año en San Salvador de Jujuy. La organización estará a cargo de Agostini Desarrollos Inmobiliarios y la Fundación Urku.

La jornada no sólo promoverá la actividad física y la integración familiar, sino que también apoyará una noble causa, ya que contará con la participación especial de la Fundación Hospital de Niños.

Los participantes podrán disfrutar de diferentes distancias adaptadas para todos los niveles: 2K, 5K, 10K, trekking y la divertida categoría kids, pensada especialmente para los más pequeños.

Se cursó invitación a todos los corredores y sus familias a colaborar con la donación de un juguete para los niños, haciendo de esta maratón no solo un evento deportivo, sino también un gesto de solidaridad y alegría para los niños.

En esta edición, el Desafío Tipuana contará con la participación de Urku Trail & Running y el apoyo de la Fundación Hospital de Niños de Jujuy, garantizando una organización impecable y una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

"Habrá muchas actividades a lo largo de la jornada para hacer de este día una verdadera fiesta familiar", manifestaron desde la organización.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD