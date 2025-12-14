Se definió la nómina completa de premiados

El próximo miércoles, en Tilcara, se reeditará la Fiesta Provincial del Deporte.

Por primera vez en su historia, la tradicional entrega que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy se realizará en la Quebrada. La cita será a partir de las 18 horas en el salón municipal "José de San Martín", que será reinaugurado para la ocasión después de las mejoras que la comuna local concretó en el lugar para albergar esta ceremonia.

En tanto, la entidad que nuclea a los periodistas de la provincia dio a conocer la lista completa de los premiados. Primeramente se homenajeará a quiénes nos dejaron este año y dejaron huella en el deporte.

Ellos son Antonio Vela, Raúl Valdez, Julio César Sarapura, Nemesio Gómez, Marcelo Wowk, Alejandra Oliveras, Marcelo Guaymás, Jorge Hernáez, Francisco Rojas, Lucas Subirats, Graciela Flores, Manuel Guerrero, Néstor Gómez, Ángel Cerdán, Alberto Colella, Emanuel Ramos, Jesús Flores, Oscar "Mula" González, Franco Rufino, Omar Lanuza y Darío Colchar.

Mientras que los deportistas galardonados con el Cóndor de Plata serán los siguientes.

Atletismo: Santiago Fernández.

Trail: Adrián Gaspar.

e-sports: Lucas Garay.

Automovilismo: Matías Clapier.

Karate: Tahiel Audamás.

Padel: Lucas y Nicolás Farfán.

Handball: Alberto Rodríguez.

Ajedrez: Eduardo Robledo.

Fútbol femenino: General Belgrano de Tilcara.

Fútbol infantil: Hugo Sánchez.

Fútbol quebradeño: Unión Deportiva Maimará.

Fútbol profesional: Francisco Maidana.

Natación: Amaya Simón.

Golf: Oscar "Cacho" Abraham.

Ciclismo: Máximo Gómez Ortuño.

Gimnasia de trampolín: Santiago Ferrari.

Triatlón: Rodrigo Burgos.

Judo: Marcelo Torres.

Pesas: Fátima Chungara.

Boxeo: Alfonso Irigoytía.

Patín artístico: Francisco Torena.

Vóley: Camila Hiruela.

Básquet: Oscar "Chispa" Vaquera.

Hóckey: Marco Cuadri.

Rugby: Justino Rey Campero.

Tiro: Nicolás Clady.

Karting: Adolfo Serna.

Mountain bike: Agustina Apaza.

Tenis: Josefina Miranda.

Tenis de mesa: Daniela Zapatero.

Fútbol local: Carmen Galán.

Taekwondo: Mateo Bordiga.

En tanto, los periodistas distinguidos serán Claudio Serra (San Salvador de Jujuy), Gonzalo Vilte (Tilcara), Samuel Rentería (Perico) y Sergio Lugo (San Pedro). Cada uno representa a todos los colegas que hacen grande la profesión. Y el reconocimiento a la trayectoria deportiva será para Juan Catacata.

Asimismo se rendirá un homenaje a los últimos ganadores de los Cóndores de Oro que fueron la atleta María Emilia Batalla, el gimnasta Santiago Ferrari -el único que repitió- y la patinadora artística Selene Miy.

EN SALÓN SAN MARTÍN | DIRIGENTES DEL CÍRCULO JUNTO A INTENDENTE SONIA PÉREZ.

Autoridades y colectivo para deportistas

También los dirigentes tendrán su merecido reconocimiento: Marcelo Burgos (director de Deportes de la municipalidad de Tilcara), Adrián Montalvo (presidente de Comercio), Álvaro Zenteno (presidente de Los Perales), Daniel Guevara (coordinador del vóley de Gimnasia), Sebastián Casasco (presidente de la Unión Jujeña de Padel), Gustavo Lamas (Federación Jujeña de Básquet), Hugo Peñaloza (presidente de Club Deportivo Luján) y Mario Cortez (dirigente-entrenador Asociación Jujeña de Karate). Y antes de saber quién será el mejor de la temporada recibiendo el Cóndor de Oro 2025, las autoridades distinguidas por el Círculo de Periodistas serán el gobernador de Carlos Sadir; el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García; el secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti y la intendente de Tilcara, Sonia Pérez.

Por último, se confirmó que el miércoles a las 15 saldrá un colectivo desde la punta del Parque San Martín con los premiados y colegas que asistirán a la Fiesta del Deporte.