Dos detenidos por el crimen de un joven de catorce años

Dos jóvenes de 15 y 16 años fueron detenidos acusados de haber asesinado a puñaladas a un adolescente de 14 años durante una pelea entre grupos de adolescentes en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero la capital jujeña.

También se registró un herido, de 13 años, que fue trasladado por el personal del Same al hospital "Materno Infantil" de esta ciudad. Las aprehensiones se produjeron durante la jornada de ayer mediante los trabajos desarrollados por la Brigada de Investigaciones que se encargó de individualizarlos. Además, se allanó una vivienda de las inmediaciones, de donde se secuestró un machete.

Eran las 1.15 cuando el personal policial de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero, fue alertado acerca del ataque de una patota que habría dejado al menos dos heridos en la vía pública.

Por esa razón, de inmediato se constituyó en el lugar una comisión policial de la Seccional 56° junto al personal del Same, quienes se encontraron con el adolescente de 14 años tendido sobre un tramo de la calle Pozo Cavado, en la XI Etapa del barrio Tupac Amaru.

Fue entonces que los profesionales médicos intentaron reanimar al herido, pero ya se encontraba sin signos vitales, habiendo fallecido por un paro cardio respiratorio y un shock hemorrágico luego de haber sufrido un profundo corte en el muslo izquierdo. A raíz de esto, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial para la posterior autopsia y ser entregado a sus familiares.

No obstante, sí pudo ser asistido otro atacado, de 13 años, que se encontraba en las inmediaciones del lugar del ataque, con una herida en el costado izquierdo a la altura de la cintura, de acuerdo a la información policial. Tras recibir las primeras curaciones en el escenario del hecho, fue trasladado al hospital "Materno Infantil" de la capital provincial, fuera de peligro.

Sobre la investigación

La División Homicidios de la Brigada de Investigaciones de Policía comenzó con las tareas investigativas por disposición del Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo a la información recabada por este medio, la pelea habría comenzado cuando un grupo de adolescentes enfrentó a las dos víctimas en un sector de la calle Pozo Cavado, en la Etapa XI de la Tupac Amaru.

En esas circunstancias, un nutrido grupo de adolescentes que se encontraba en el parque acuático del mencionado sector barrial, observó a otro grupo de jóvenes que se dirigían a una vivienda, donde se iban a reunir. Estos jóvenes no dudaron en ir hacia esa vivienda y manifestando su territorialidad, amenazaron a los jóvenes.

Minutos más tarde, un adolescente de 14 años, identificado por la Policía como Juan Banega, junto a otro joven de 13, salieron del inmueble para ir a comprar y a los pocos metros fueron interceptados por este grupo, donde uno de ellos que tenía en su poder un arma blanca, los atacó. Banega fue herido en la pierna izquierda, lo que le provocó un profundo corte en la arteria femoral y a los pocos minutos falleció, mientras que la víctima de 13 también resultó herida y por fortuna se encuentra fuera de peligro.

Toda esta secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad, donde se observa a Banega que viene corriendo desde la esquina y a los pocos metros se desploma y queda inconsciente.

Las detenciones se hicieron efectivas durante la mañana de ayer, se trata de una pareja de 15 y 16 años.

"Si tu hermano no hubiera salido, hoy lo tendrías con vida"

JEFE DE LA UR 7 | JOSÉ TINTILAY.

Todo era desazón y angustia entre los familiares y amigos del joven asesinado en la madrugada de ayer en Alto Comedero, quienes se hicieron presentes en el destacamento policial de ese barrio.

En la puerta los esperaba el jefe de la Unidad Regional 7, José Tintilay, escoltado por un grupo de efectivos policiales.

Mientras la hermana lloraba y le recriminaba a Tintilay sobre la falta de presencia policial en la zona, el jefe de la Unidad Regional 7 respondió con soez holgura: "Si tu hermano no hubiera salido anoche, porque era menor, hoy lo tenés con vida en tu casa".

Esta desacertada frase generó un rotundo malestar entre los presentes, sobre todo la postura que tomó el empleado público, en indagar a los familiares de un adolescente que apenas llevaba horas de haber sido asesinado de una puñalada en la vía pública.

No conforme con esto, José Tintilay ordenó a los efectivos del Grupo Especial Motorizado y al Cuerpo de Infantería a ingresar de imprevisto a la plaza donde jugaban más de un centenar de niños, para obligar la desconcentración de los familiares de la víctima y en esas circunstancias se generaron violentos enfrentamientos, que terminó con varias personas detenidas.