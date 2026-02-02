Organizan festejo en el marco del Alborozo Humahuaqueño

La Comisión de compadres de Humahuaca, aseguró que el Jueves de compadres será una celebración inolvidable. Claudio Mamani, Matías Galean, Alejandro Gutiérrez, Rolando Zambrano, César Mamani, Marcelo Cáceres, Rodrigo Días, Elbio Subelza, Alexis Bolívar, Daniel Mamani, Yamil Tactaca, Ramón Sosa, Rubén Carrillo y Enrique Albornoz, organizaron la festividad para que Humahuaca sea la Capital nacional de los compadres.

Y con ese objetivo ya tiene todo listo para el próximo 5, después de la chayada del mojón y el descenso por el monumento a la Independencia hasta la explanada donde la intendente Karina Paniagua los recibirá para felicitarlos en su día, estrenarán el himno a los compadres.

Por la tarde bailarán en el polideportivo "Coronel Arias" con conjuntos folclóricos. Se destacará a los compadres y habrá una degustación y venta de las cervezas artesanales Don Birro, La jujeñita y Sara Sisa acompañando a los compadres en el marco del Alborozo Humahuaqueño que ya se dispone a recibir al carnaval el 14 próximo en todos los mojones de las comparsas.