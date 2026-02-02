Adultos mayores finalizan colonia

Finalizó en San Pedro la Colonia de Vacaciones para adultos mayores, con actividades saludables y de esparcimiento.

Sandra Girón, coordinadora de Adultos Mayores de la Municipalidad, destacó que esta propuesta brinda un importante espacio de contención, recreación e inclusión. "Fueron semanas muy activas, con salidas al Camping Jaque, caminatas, concursos de baile y actividades variadas todos los días, donde se compartieron momentos muy agradables durante estas vacaciones", destacó la coordinadora.

Finalmente, Girón invitó a las personas a sumarse al grupo de Adultos Mayores, que mantiene actividades gratuitas y se desarrollan de lunes a viernes, desde las 8 en la Dirección de Deportes, ubicada en calle Gobernador Tello 345.