Normalizan atención en sede del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación de la Provincia informó que a partir de hoy volverá al horario de atención habitual en todas sus dependencias que están en el Complejo del barrio Malvinas. Será de lunes a viernes de 7.30 a 18.30.

Asimismo se destacó que respecto a la autenticación de títulos, se atenderá de lunes a viernes de 7.30 a 11.30 y de lunes a jueves de 14 a 17. La atención será exclusivamente con turnos que se saquen en turnos.jujuy.edu.ar.

Los requisitos para la autenticación de títulos serán: título certificados de estudios original y su copia legible y completa; copia del DNI del titular del trámite y autorización en caso de que el titular no pueda asistir.

Talleres para niños

También seguirá en marcha el programa "Expedición Verano: Arte en la Era Digital", con actividades gratuitas para chicas y chicos de 6 a 12 años en Ciudad Cultural. Desde hoy hasta el jueves, para chicas/os de 6 a 8 años, se cumplirá el taller Minilab, de 9.30 a 11.30; también Experiencias en el Lab, los mismos días y horario para chicas/os de 9 a 12. En ambos casos, los cupos son limitados. Más información en 0388 154045142.