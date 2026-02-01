19°
1 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Boca Juniors
Turismo en Jujuy
salud
Femicidio de Tamara Fierro
Barrio San Pedrito
carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL
solidaridad
San Pedro
Humahuaca
Boca Juniors
Turismo en Jujuy
salud
Femicidio de Tamara Fierro
Barrio San Pedrito
carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL
solidaridad
San Pedro
Humahuaca

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ministerio de Educación

Normalizan atención en sede del Ministerio de Educación

Para autenticación de títulos, de 7.30 a 11.30 y de 14 a 17.

Domingo, 01 de febrero de 2026 23:31

El Ministerio de Educación de la Provincia informó que a partir de hoy volverá al horario de atención habitual en todas sus dependencias que están en el Complejo del barrio Malvinas. Será de lunes a viernes de 7.30 a 18.30.

Asimismo se destacó que respecto a la autenticación de títulos, se atenderá de lunes a viernes de 7.30 a 11.30 y de lunes a jueves de 14 a 17. La atención será exclusivamente con turnos que se saquen en turnos.jujuy.edu.ar.

Los requisitos para la autenticación de títulos serán: título certificados de estudios original y su copia legible y completa; copia del DNI del titular del trámite y autorización en caso de que el titular no pueda asistir.

Talleres para niños

También seguirá en marcha el programa "Expedición Verano: Arte en la Era Digital", con actividades gratuitas para chicas y chicos de 6 a 12 años en Ciudad Cultural. Desde hoy hasta el jueves, para chicas/os de 6 a 8 años, se cumplirá el taller Minilab, de 9.30 a 11.30; también Experiencias en el Lab, los mismos días y horario para chicas/os de 9 a 12. En ambos casos, los cupos son limitados. Más información en 0388 154045142.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD