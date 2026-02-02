Primera acción del Club de Leones jujeño

Con mucha satisfacción el recientemente creado Club de Leones de Jujuy cumplió con su primera misión solidaria. Entregó pañales, elementos de higiene y ropa a la mamá de unos gemelos que se encuentran internados en el hospital Materno Infantil. La acción alcanzó también al grupo "Amigos de la comunidad" que asiste a pacientes del mencionado nosocomio.

La entrega se concretó el jueves último y estuvo a cargo de la presidenta de la institución, Cira Amanda Costa, quien estuvo acompañada por voluntarios del club.

La familia beneficiada es de Libertador General San Martín y según se informó los gemelos son prematuros. Desde el nacimiento de los pequeños, la mamá nunca se separó de ellos, mientras que el papá, en Libertador, quedó a cargo de los otros dos hijos de la pareja. La permanencia de la mujer en la capital provincial demanda gastos que son difíciles de afrontar porque si bien el papá de los chicos tiene trabajo, los ingresos no alcanzan para cubrirlos.

Los interesados en colaborar con esta familia podrán hacer llegar pañales para prematuros, gorritos de algodón para recién nacidos, una o dos mudas de ropa limpia para la mamá (talle XL) y elementos de higiene personal como jabón, pasta dentífrica y desodorante. Para la entrega de donaciones y mayor información, podrán comunicarse con Hilda Cruz -mamá de los gemelos- llamando al teléfono 3885842502.

El Club

La comisión directiva del Club de Leones de Jujuy está presidida por Cira Amanda Costa. Se completa con Ana Silvia Cari, vicepresidenta; Marcela Pioli, secretaria; José Luis Mercado, tesorero; Blanca García, asesora de afiliación; Héctor Hugo Ponce, asesor de servicio; y Fanny Fernández, asesora de mercadotecnia. La solidaridad es su horizonte.