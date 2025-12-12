Asumió Alicia Mamaní al frente de APL

La flamante Comisión directiva de la Asociación del Personal Legislativo de Jujuy, electa semanas atrás, asumió formalmente ayer encabezada por su secretaria General, Alicia Mamaní y como secretario Adjunto, Guillermo Batallanos.

La asunción fue en el Salón "Marcos Paz" de Diputados, con presencia de su presidente Alberto Bernis, acompañado por el vicepresidente 1° Mario Fiad y el diputado Ramón Neyra.

"Gracias al voto de ustedes, Alicia Mamaní y un equipo de compañeros llevará adelante el futuro de este gremio; espero acompañen y confíen en esta directiva", señaló Batallanos.

Mamaní agradeció el apoyo, "no soy una persona del gremialismo, pero tengo la firme decisión de llevar adelante y continuar el trabajo que se vino concretando en la gestión anterior".

Luego consideró que "a través del diálogo y el consenso se pueden hacer y conseguir muchas cosas". Además agradeció a Bernis "porque es una persona que escucha y eso es muy bueno para llegar a acuerdos que beneficien a todos por igual".