Juan Carlos Entrocassi, admirador de caminantes

SENTIDO HOMENAJE | A LOS CAMINANTES DE LAS MONTAÑAS DE NUESTRA PROVINCIA (FOTO: GENTILEZA RENÉ LÓPEZ).

Cerrando el año de Culturarte, el gran Juan Carlos Entrocassi nos presenta una muestra con sus últimas creaciones, "Caminantes y caravaneros de la montaña".

Hoy a las 19.30 se inaugurará esta exposición de entre 50 y 60 cuadros de distintos formatos (tamaños), en las salas del Centro Cultural Culturarte (Sarmiento y San Martín), y permanecerá a disposición del público hasta el 31 de enero.

Para esto, el artista cuenta con al apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, y su Secretaría de Cultura.

"Muestro obras de este último quinquenio, y de un poquito más atrás. Son varios años de mi labor. A pesar de mis limitaciones de salud, sigo produciendo, sigo haciendo", comenta el artista en conversación con nuestro matutino. "Estoy haciendo un esfuerzo muy importante tanto desde lo físico como mental, para llevar adelante esto", expresa.

"El título de la muestra porque sigue siendo mi eterno homenaje al hombre y la mujer jujeños, que anda por esas inmensidades de los cerros", comenta.

EL ARTISTA.

"Al tema de los caminantes agregué el de los caravaneros, que es de carácter prehispánico, posterior al coloniaje de los españoles, y se sigue practicando en mucha menor medida, pero está ese intercambio cultural entre las zonas vallistas con sus productos propios. Eran caravanas con burros, desde las Yungas de nuestros valles, pasando a la alta montaña y la Puna", cuenta. Sobre esta relación cultural y humana que resulta muy importante a su mirada e interesante de pintar.

Dice Entrocassi, que este tema lo conmueve por el "temple y la fortaleza de nuestra gente ignorada, el auténtico pueblo jujeño con sus diferentes etnias y orígenes, que mantiene vivo el espíritu comunicacional entre las partes, practicando el trueque en la mankas".

Y continúa apasionado contando "esa gente es la que recorre grandes distancias, llevando su ganado, su hacienda, sus chivos, sus cabras, de lo alto a lo bajo".

Homenajes

En el marco de esta inauguración, el artista se propone rendir un homenaje a nuestra Enseña Patria, porque encontró en este símbolo un nexo entre sus orígenes y el lugar que eligió para vivir su vida. "Yo nací en Rosario de Santa Fe, donde (Manuel) Belgrano crea la bandera y la iza en las Barrancas del Paraná. Luego yo azarosamente después de mi formación primaria, vengo a Jujuy y tomo conciencia de que acá, Belgrano enviado por la Junta crea la bandera por segunda vez. O sea que considero esto como nexo de mi vida. Para eso contará con la presencia de miembros del Instituto Belgraniano.

Y, por otra parte, también quiere rendir homenaje a los maestros que enseñan en condiciones climáticas terribles en la Puna. Resulta que hace un tiempo llegó a sus manos, el libro de la licenciada Mirta Moscoso, que en este momento ejerce como concejal en La Quiaca, sobre la educación en la Puna. Ella va exponer ejemplares de ese libro en el marco de la inauguración.