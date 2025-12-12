Iván Corso y el triunfo de la lista Amarrilla en Sitravip

El Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales de Jujuy (Sitravip) definió su nueva conducción tras las elecciones realizadas los días 9 y 10 de diciembre, en una jornada que mostró un alto interés de los afiliados y un resultado que marcó un cambio de etapa dentro del gremio. Con el 57,73% de los votos, la Lista Amarilla, encabezada por Iván Corso, se impuso sobre la oficialista Lista Verde y la Lista Marrón, quedándose con la conducción para los próximos cuatro años.

De los 359 afiliados en condiciones de votar, participaron 317 trabajadores, lo que representó un 88,3% de asistencia. La Lista Verde obtuvo 110 votos (34,7%), mientras que la Lista Marrón alcanzó 24 sufragios (7,6%). Según destacó Corso en diálogo con El Tribuno de Jujuy, el triunfo se replicó en todas las zonas donde se votó. "Ganamos en San Pedro, Susques, Abra Pampa, La Quiaca, Humahuaca, El Carmen y también en la sede central. No esperábamos una diferencia tan amplia, pero el trabajo de la campaña fue claro y la gente lo entendió", manifestó.

El dirigente sostuvo que la elección se desarrolló con tranquilidad y rapidez, y que la participación fue señal de que "los compañeros saben hacia dónde quieren ir". Para el flamante secretario general, el apoyo obtenido refleja una demanda de renovación ya que "la gente respondió porque quiere el cambio. Ese fue el mensaje en cada visita que hicimos en el interior".

IVÁN CORSO

Entre las propuestas que impulsó la Lista Amarilla durante la campaña, se destacan la recuperación integral del predio deportivo del sindicato -con obras en el quincho, los asadores, los sanitarios y las canchas de básquet y fútbol- y la puesta en condiciones del albergue vial de la zona capital. Además, buscan mejorar la infraestructura de los campamentos viales distribuidos en la provincia y fortalecer el rol de la mujer dentro de la repartición.

La nueva conducción también plantea avanzar en campañas de concientización sobre salud mental y proyecta firmar convenios con colegios profesionales para ampliar la oferta de cursos de capacitación destinados a los trabajadores del sector.

Corso adelantó que uno de los principales desafíos será el salarial. "Vamos directo al trabajo duro: sueldos, actualización, recategorización. Ya estamos haciendo gestiones en distintas áreas aunque todavía no asumimos", explicó. También resaltó que existe un clima favorable para trabajar con las otras listas ya que "estamos en buenos términos. Ahora hay que empujar todos el mismo carro".

La comisión directiva que asumirá el próximo 29 de diciembre a las 18, en la sede de José de la Iglesia, estará integrada por Rafael Haisama (secretario adjunto), Ramón Barrionuevo (secretario gremial y del interior), David Girón (Política Vial, Vivienda y Obra), Mariel Stach (Mujer), Dante Mamani (Deportes, Recreación y Turismo), René García (Actas y Comunicación), Lucía Estefanía Sosa (Acción y Obra Social) y Rolando Medrano (Capacitación, Cultura y Juventud).

"Los compañeros están contentos y con ganas de arrancar. Agradezco la confianza y los invito a todos a sumarse al proyecto. La lucha por un sueldo digno y estabilidad económica es de todos", concluyó.