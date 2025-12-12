25°
Colegio de Profesionales de la Arquitectura de Jujuy
centro capitalino
Liga Jujeña
Palma Sola
COPA JUJUY BÁSQUET Y HANDBOL
voley
alto comedero
DEPORTE SOCIAL EN SAN PEDRO DE JUJUY
Legislatura de Jujuy
Navidad 2025
Centro capitalino

“Banderazo” Promo 2025

Estudiantes jujeños se despidieron de su etapa en la secundaria con mucha emoción. Hoy, bienvenida Promo 2026.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 00:00
CON SENTIMIENTO | LOS “DEMONIO DE TASMANIA” DEL SECUNDARIO N°2 COPARON LA CALLE BELGRANO.

La plaza Belgrano fue ayer el epicentro de una celebración colmada de música, emoción y júbilo por los estudiantes de la Promo 2025, quienes comenzaron a concentrarse desde las 17 para luego partir a las 19.30 hacia Ciudad Cultural y concretar el tradicional "Banderazo".

Fueron decenas de alumnos de aproximadamente 40 colegios que, al ritmo de sus batucadas, celebraron con entusiasmo su último año de secundaria.

A TODO RITMO | ESTUDIANTES DEL EMDEI IDENTIFICADOS CON SU MASCOTA “CUSCO”.

Entre abrazos y risas, se divirtieron con espuma que se mezclaba con el aroma de las bengalas de humo. Las banderas con los colores de cada colegio flameaban entre los edificios del centro jujeño.

BANDERA ARRIBA | “LOS LINCES” DEL COLEGIO N°1 CELEBRAN A LO GRANDE CON MUCHA ALEGRÍA.

Una estudiante del Colegio "Santa Bárbara" comentó a El Tribuno de Jujuy: "Me siento feliz y al mismo tiempo triste, porque ya es el final de una hermosa experiencia". Y es que, si algo caracteriza a la secundaria en Jujuy, es la intensidad con la que se vive, dejando experiencias únicas y recuerdos imborrables en nuestros estudiantes.

En la jornada de hoy habrá una convocatoria similar que, en esta ocasión, será la bienvenida a la Promo 2026, también la plaza Belgrano de centro de la ciudad capital. (Emma Jones)

 

