Estudiantes de Palpalá mañana disfrutarán de la Cena Blanca

La Promo 2025 se encuentra en la etapa final de los preparativos para la tradicional cena de gala de los egresados, un evento emblemático que celebra el cierre de la etapa escolar del nivel secundario.

La noche especial se vivirá mañana, a partir de las 19, sobre avenida Martijena, donde tendrá lugar la pasarela de todos los colegios y escuelas. Luego, la celebración continuará desde las 22 en el Estadio Olímpico Municipal, donde se desarrollará la fiesta de los jóvenes.

Desde la gestión municipal del intendente Rubén Eduardo Rivarola se organizó todo el despliegue especial para celebrar el fin del cursado a 700 estudiantes palpaleños.

Se están ultimando detalles del operativo de seguridad y logística junto a la Unidad Regional 8, con el objetivo de garantizar el bienestar de los egresados, sus familias y todas las personas que asistan al evento. Se solicita a la ciudadanía prestar atención a las indicaciones del personal municipal a cargo del operativo, a fin de asegurar un desarrollo ordenado y seguro. Además, se instalarán stands fotográficos para que los padres puedan tomar imágenes junto a sus hijos si llegan con anticipación.

Ropero Solidario

ALTA CONCURRENCIA | LA AVENIDA MARTIJENA COBRA VIDA EN CADA CENA BLANCA.

Esta es una de las iniciativas impulsadas por la gestión municipal del intendente Rivarola. El programa brinda un alivio económico a los estudiantes, mediante la provisión gratuita de vestidos, trajes, maquillaje y peinados para quienes lo soliciten, facilitando así su participación en la Cena Blanca.

El servicio funciona de lunes a viernes, de 7 a 19, en el Departamento de la Juventud, ubicado en el municipio. El intendente Rubén Rivarola recalcó la importancia de que los jóvenes vivan "una noche hermosa y una cena de gala". Para ello, se ha diseñado una logística más segura que busca evitar aglomeraciones en la zona del Colegio Nacional, permitiendo que los egresados lleguen directamente al estadio de manera rápida y ágil.

A lo largo del año, los alumnos también recibieron diversas acciones de acompañamiento por parte del Ejecutivo. Entre ellas, se destacan: el aporte de insumos para la construcción de carrozas, carruajes y carrozas técnicas; el traslado de las mismas hacia Ciudad Cultural; la cesión gratuita de espacios municipales como la Casa de la Cultura, el Cine Altos Hornos Zapla y el Estadio Olímpico para la realización de las elecciones de reinas. Esta última medida permitió a las instituciones educativas evitar gastos de alquiler y destinar mayores recursos a actividades vinculadas a los egresados, como viajes y la tarjeta de la Cena Blanca.

PASARELA | LOS EGRESADOS DEL COLEGIO SECUNDARIO DE ARTES N° 53 JUNTO A DOCENTES.

Franco Fábrego, referente del Departamento de la Juventud, confirmó que la ciudad está lista para recibir a los estudiantes y la comunidad. "Estamos ultimando detalles con diferentes proyectos encaminados a esta última actividad para los egresados", destacó. A la vez agregó que ya se inició el trabajo en el Estadio Olímpico, así como los trámites de seguro, la instalación de vallas y el perfeccionamiento de la seguridad.

Para mañana, el municipio planificó un operativo vial, a partir de las 9, sobre la calle Chacho Peñaloza y alrededores, con el cierre total de la avenida Martijena aproximadamente al mediodía para su ornamentación y organización.

Entre los aspectos ya definidos se encuentra el menú, seleccionado por los propios egresados: lomo glaseado con papas doradas, postre y, a la medianoche, hamburguesas, junto con tragos frutales, incorporados como novedad este año. Además, los estudiantes disfrutarán de varios DJ en vivo durante toda la noche.

La ornamentación, iluminación, sonido y la logística general ya fueron planificadas y estarán a cargo del personal municipal, que brindará estos servicios de manera gratuita.