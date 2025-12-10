Encuentro en las alturas de Lagunillas del Farallón

ABRA PAMPA (Corresponsal).

En la localidad de Lagunillas del Farallón, pueblo ubicado a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar y en un punto tripartito donde se encuentran las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina, se vivió recientemente una jornada única de integración y aprendizaje.

El encuentro de colegios "Saberes más allá de la ruta 40" reunió al Polimodal N°1 de Cusi Cusi y al Secundario N°8 de Lagunillas del Farallón, en un espacio que conjugó cultura, educación y comunidad.

DESTREZAS | ALUMNOS DURANTE LA MUESTRA DE EDUCACION FÍSICA.

La actividad comenzó temprano, a las 7.30, con la recepción de las delegaciones visitantes, acompañadas de sus abanderados y autoridades directivas para luego dar inicio al acto de apertura del encuentro.

Después del desayuno, los estudiantes compartieron sus proyectos en la exposición de stands pedagógicos, donde se reflejó la creatividad y el compromiso de cada grupo.

Tras el almuerzo, la jornada continuó con una muestra de educación física, en la que ambos colegios demostraron disciplina, entusiasmo y trabajo en equipo.

Finalmente, el cierre estuvo marcado por una velada artística, con presentaciones musicales y culturales que dieron color y emoción al encuentro, mostrando la riqueza expresiva de los jóvenes y el valor de la integración regional.

FORMACIÓN | ABANDERADOS EN EL ACTO DE APERTURA DEL ENCUENTRO.

Este evento, realizado en uno de los escenarios más altos y simbólicos de la Puna jujeña, reafirma la importancia de la educación como puente entre comunidades y motor de identidad en territorios donde la geografía y la cultura se entrelazan.

Al mismo tiempo, pone en relieve el esfuerzo cotidiano de los docentes que, en zonas alejadas de los grandes centros poblados, sostienen con vocación y compromiso la tarea de enseñar y acompañar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje.

Con este encuentro, Lagunillas del Farallón y Cusi Cusi dejaron en claro que la educación, más allá de las distancias y las dificultades, sigue siendo un camino de unión, esperanza y futuro compartido.