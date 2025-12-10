Cantoras cumple 10 años de camino con identidad

Caro Escobar y Noelia Gareca son Cantoras hace diez años. Ambas potentes mujeres solistas de la música jujeña, un día decidieron unirse, y sin abandonar los proyectos personales, proponer también esta formación, tan exquisita como profunda.

Este décimo aniversario hay que celebrarlo, y lo harán con un espectáculo especial este sábado a las 22.30, en el Bar del Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190). Las entradas están a la venta por entradaweb.com.ar, y son limitadas.

Ellas son un poderoso entramado de voces femeninas que levanta el estandarte de Por Más Mujeres Músicas en los Escenarios reivindicando la figura de las mujeres como músicas, cantantes y artistas.

Los resultados de esa decisión son muy buenos en los tres proyectos.

Noelia y Caro ponen en alto el valor de la música con contenido poético y musical buceando en el repertorio folclórico antiguo, pero también en el nuevo y refrescante cancionero jujeño de nuevas composiciones.

Reivindican el canto de la copla como manifestación de los pueblos abordando temáticas tales como la memoria, la tradición y la figura de la mujer como valiosa protagonista en la sociedad.

Fueron merecedoras del premio "Maestro Ricardo Vilca 2019" en el rubro folclore (entre más de 90 propuestas musicales) otorgado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Han participado en festivales de diversa índole tales como el festival artístico "Mujeres en Voz Alta" realizado en el Anfiteatro Las Lavanderas organizado por la Dirección de Paridad de Género y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en el Día de la No Violencia contra la Mujer; en los populares "Hornitos " en la exestación de trenes conmemorando el 23 de agosto (años 2018 y 2019); la Serenata a la Ciudad 2019, conmemorando el 19 de Abril (fundación de nuestra ciudad capital); la Serenata a los Reyes Magos en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes; el Festival del Locro (versión online del 2020) en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño"; "Homenaje a la Mujer desde el Arte" en Casa de Gobierno (teatro, plástica, música y letras) organizado por el Gobierno de Jujuy; Festival de la Niñez 2019 en el marco de "Agosto Cultural de la Pachamama en familia" organizado por la Secretaría de Cultura de Jujuy; "Jornada Cultura Voces en lucha" en la plaza Belgrano organizado por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy; por mencionar solo algunos.

Durante la pandemia del 2020 grabaron su primer trabajo discográfico "Alegre con otra alegre" presentándolo en noviembre del 2021 en el Anfiteatro Las Lavanderas. Diez años no es nada y el proyecto sigue.