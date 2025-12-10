Asesinaron al casero de una finca para perpetrar un robo

La Justicia jujeña investiga el homicidio de un hombre de 73 años en un presunto hecho de robo, ocurrido en una finca de la localidad de Palma Sola. La víctima presentaba signos de agresión en la cabeza, se encontraba en una habitación cerrada con candado y faltaban algunas pertenencias, como su celular. Hoy será la autopsia.

Si bien los investigadores trabajan bajo un estricto hermetismo, fuentes consultadas confiaron a este diario que el hallazgo se produjo el pasado lunes alrededor de las 14 en la finca "Vega", ubicada en un camino vecinal del cerro El Alumbre, a 5 kilómetros de la ruta provincial N°80 del departamento Santa Bárbara.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos policiales se presentó en el inmueble y en una de las habitaciones, la cual se encontraba cerrada con candado desde el lado de afuera, hallaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.

En el lugar se presentó un médico de la Policía, quien realizó un examen cadavérico preliminar y constató que la víctima presentaba signos de agresión en la cabeza, compatibles con el uso de un elemento contundente.

Posteriormente las autoridades identificaron al hombre como Abraham Maldonado de 73 años, domiciliado en la provincia de Salta, y que trabajaba como casero.

La misma fuente confió a este matutino que los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y determinaron que las puertas de ingreso a la finca y a un depósito estaban forzadas, con sus respectivos candados rotos.

Tras un relevamiento en el lugar, se estableció que faltaban una bomba de agua, cien mil pesos y un teléfono celular que, según la misma fuente, pertenecía a la víctima.

Personal de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del Poder Judicial San Pedro, donde esta mañana se realizará la autopsia que determinará las causales del deceso.

Los efectivos de la división Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 quedaron a cargo de la investigación, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.