24°
1 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

incendio
Persecución
Venta de drogas
Ekel Meyer
Violento Asalto
regional
regional
LIGA PROFESIONAL
Foto Noticia
incendio
Persecución
Venta de drogas
Ekel Meyer
Violento Asalto
regional
regional
LIGA PROFESIONAL
Foto Noticia

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cronograma

Hoy inicia el cronograma de pago de diciembre para la administración pública

Se extenderá hasta el jueves 4 de diciembre. 

Lunes, 01 de diciembre de 2025 08:55

El Gobierno de la Provincia dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2025 para todo el sector público. La planificación detalla el orden y las fechas en las que los distintos organismos y dependencias estatales percibirán sus salarios.

Entre los primeros en cobrar el 1 de diciembre se encontrarán los Veteranos de Guerra de Malvinas, seguidos por los efectivos de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario. El calendario también incluye a los trabajadores de los Organismos Autárquicos, los municipios y la Administración Central, para el 2 de diciembre.

Los ministerios clave, como Salud y Desarrollo Humano, también tienen su lugar asignado en el cronograma. Asimismo, el 3 de diciembre el personal docente de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior conocerá las fechas precisas para el cobro de sus haberes.

La planificación se extiende a los Organismos Descentralizados y a los tres poderes del Estado: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Auditoría General, cerrando con los Funcionarios el 4 de diciembre.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD