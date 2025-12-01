Vehículo salió de Jujuy con más de 105 kilos de cocaína

Durante la noche del pasado domingo, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres” del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela” realizaban controles sobre el kilómetro 289 de la Ruta Nacional N° 34 cuando detuvieron un automóvil proveniente de la ciudad jujeña de La Quiaca.

Al inspeccionar el rodado, con la asistencia del can detector “Sasha”, el animal reaccionó de forma exaltada en la parte trasera del vehículo. Ante esa marcación, la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela autorizó el traslado del operativo hacia la Subunidad.

Allí, en presencia de testigos, los gendarmes profundizaron la inspección y hallaron en el baúl y los zócalos 100 panes que contenían una sustancia blancuzca. Tras el Narcotest, se confirmó que se trataba de cocaína.

En total, se decomisaron 105 kilos 911 gramos del estupefaciente, además del vehículo y otros elementos de interés. El conductor quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.