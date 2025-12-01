La representante nacional de los estudiantes saluda a los egresados en vísperas de la Cena Blanca

A pocos días de la tradicional Cena Blanca, más de 60 colegios de la capital jujeña ultiman los detalles para una de las noches más simbólicas y esperadas por los egresados. Cerca de 3900 jóvenes confirmados se reunirán en Ciudad Cultural para poner broche de oro a su etapa escolar, luciendo sus atuendos de gala en una pasarela que desplegará elegancia, brillos y color.

El evento, programado a partir de las 19 horas, convocará no solo a los estudiantes, sino también a familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa. Con el fin de garantizar el orden, la organización ha establecido un ingreso por turnos y un cronograma definido de pasadas. La velada busca ser un recuerdo imborrable, el cierre de un ciclo cargado de emoción y celebración.

En el marco de los preparativos y a modo de saludo anticipado, Sofía Masino, quien representa a los estudiantes a nivel nacional durante el periodo 2025-2026, se dirigió a la promo. “Hoy dejo mi saludo a todos los egresados de la promo 2025, que tengan una maravillosa noche y disfruten con sus amigos. Éxitos en esta nueva etapa”, expresó la joven, sumando su voz a los festejos que pintarán de blanco y alegría San Salvador de Jujuy.