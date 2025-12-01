23°
1 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Pol Deportes
La representante nacional de los estudiantes saluda a los egresados en vísperas de la Cena Blanca

Más de 3900 estudiantes de la promo 2025 vivirán su emotiva despedida en Ciudad Cultural. Sofía Masino, representante nacional de los estudiantes, les dedicó unas palabras.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 16:37

A pocos días de la tradicional Cena Blanca, más de 60 colegios de la capital jujeña ultiman los detalles para una de las noches más simbólicas y esperadas por los egresados. Cerca de 3900 jóvenes confirmados se reunirán en Ciudad Cultural para poner broche de oro a su etapa escolar, luciendo sus atuendos de gala en una pasarela que desplegará elegancia, brillos y color.

El evento, programado a partir de las 19 horas, convocará no solo a los estudiantes, sino también a familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa. Con el fin de garantizar el orden, la organización ha establecido un ingreso por turnos y un cronograma definido de pasadas. La velada busca ser un recuerdo imborrable, el cierre de un ciclo cargado de emoción y celebración.

En el marco de los preparativos y a modo de saludo anticipado, Sofía Masino, quien representa a los estudiantes a nivel nacional durante el periodo 2025-2026, se dirigió a la promo. “Hoy dejo mi saludo a todos los egresados de la promo 2025, que tengan una maravillosa noche y disfruten con sus amigos. Éxitos en esta nueva etapa”, expresó la joven, sumando su voz a los festejos que pintarán de blanco y alegría San Salvador de Jujuy.

