Daniel Batalla fue electo presidente del Colegio de Martilleros

La lista “Martilleros y corredores unidos por la profesión” se impuso en las elecciones realizadas el miércoles pasado en la sede del Colegio de Martilleros, ubicada en el barrio capitalino Ciudad de Nieva. Los comicios se desarrollaron entre las 15 y las 18 y contaron con la participación de tres listas.

Además de la lista ganadora, encabezada por Daniel Batalla, compitieron la Celeste y Blanca, liderada por el histórico dirigente Carlos Vaca Petrelli, y la lista Azul, conducida por Alejandro Acosta.

Con el 57% de los votos, Batalla resultó electo presidente de la entidad. La nueva comisión directiva quedará integrada por Raúl Imposti, Regina Guerrero, Liliana Albornoz, Juan José Pintos, Nazarena Gramajo, Flavino Nan, Sonia Arias y César Álvarez.

Entre las principales propuestas de la flamante conducción se destacan el impulso a la “ley inmobiliaria” y el fortalecimiento de la defensa judicial en favor de los profesionales del sector.