Nueva York celebró el Desfile de Acción de Gracias con una fiesta de globos y estrellas

La ciudad de Nueva York fue nuevamente escenario de uno de los eventos más icónicos del calendario estadounidense. Este jueves se celebró el 99.º Desfile de Acción de Gracias organizado por Macy’s, una fiesta de música, color y fantasía que reunió a miles de personas a lo largo de las calles de Manhattan.

El evento inició temprano, con la tradicional carroza de Tom Turkey marcando el ritmo de un desfile que se extendió hasta el mediodía y culminó con la aparición de Santa Claus. La jornada tuvo clima festivo, con cielos despejados y temperaturas agradables para esta época del año.

Globos, estrellas y estrenos

La edición 2025 contó con 31 globos gigantes, entre ellos favoritos del público como Bob Esponja, Mario Bros, Snoopy, Pikachu, Stuart el Minion y Bluey. También debutaron figuras como Pac-Man, en una versión renovada, y el retorno de Buzz Lightyear por el 30.º aniversario de Toy Story.

El desfile sirvió de plataforma para promocionar nuevas películas como Shrek 5 y Spider-Man: Brand New Day, además del musical de Broadway Buena Vista Social Club y producciones como Wicked: For Good, representada por Cynthia Erivo.

Shows musicales y cultura pop

El desfile fue animado por presentaciones en vivo de artistas como Ciara, Busta Rhymes, Shaggy, Lil Jon, Colbie Caillat y Luísa Sonza. También hubo fragmentos de musicales como Ragtime, Just in Time y Huntr/X de K-pop Demon Hunters.

Las célebres Rockettes hicieron su tradicional performance frente a la tienda Macy’s en Herald Square. Como siempre, el momento más esperado fue la llegada de Santa Claus, que marcó el inicio simbólico de la temporada navideña.

Camino a la edición 100

La transmisión alcanzó millones de hogares en todo Estados Unidos y el mundo. Según anunciaron los organizadores, la próxima edición, en 2026, será la número 100 y promete ser “la más espectacular de la historia”.

El desfile sigue siendo una mezcla única de nostalgia, marketing y espectáculo, que refleja la capacidad de Estados Unidos de convertir una festividad familiar en un show de escala global.