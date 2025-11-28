Un rayo impactó en un hospital pediátrico y causó destrozos

El fenómeno se registró en la mañana de este viernes en la provincia de Chaco.

La ciudad de Resistencia se vio afectada por la caída de un rayo, precisamente, en la zona del Hospital Pediátrico "Avelino Castelán"

Según informaron, el estruendo se sintió tres veces e impactó a los vecinos del centro de la capital chaqueña, provocando la caída de un árbol de la zona. Afortunadamente no hubo heridos pero si daños materiales de vehiculos que se encontraban estacionados en el predio del hospital de niños.

Un drone de Data Chaco captó el momento exacto de la descarga eléctrica y las imágenes se viralizaron rápidamente por la magnitud y sonido del estruendo.