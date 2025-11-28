34°
Noche de las Casas de Provincia 2025

Jujuy destacó su identidad cultural en Buenos Aires

La Casa de Jujuy en Buenos Aires participó de una nueva edición de la Noche de las Casas de Provincia 2025, una propuesta federal que reúne a las representaciones provinciales para exhibir la riqueza cultural, artística y gastronómica de cada región.

Viernes, 28 de noviembre de 2025 16:51

El evento, abierto y gratuito para el público en general, se desarrolló entre Avenida Carlos Pellegrini y Santa Fe, convocando a residentes, turistas y amantes de las tradiciones argentinas.

En esta edición, Jujuy presentó un variado abanico cultural y artístico, reflejo de su identidad profunda y diversa, quienes compartieron con el público un show musical, de danza y expresiones propias de la provincia.

La participación de Jujuy reafirmó su compromiso con la difusión de su patrimonio cultural en el ámbito nacional, fortaleciendo el vínculo con los jujeños que residen en Buenos Aires y acercando al público una muestra auténtica de sus tradiciones.

