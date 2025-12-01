Continúa la campaña de castración, vacunación y registro de mascotas

El municipio capitalino informó el cronograma de castraciones, vacunación y registro animal programado para esta semana, con el objetivo de acercar los servicios a los distintos barrios y promover el cuidado responsable de las mascotas.

El martes 2 de diciembre se realizarán castraciones a partir de las 14 horas en calle Tarcui, manzana AP2, lote 24, correspondiente al Loteo Marcelino Vargas del barrio Los Perales.

El miércoles 3 de diciembre continuará el servicio de castración desde las 8 horas en el CPV Combate, ubicado en manzana AP26, lote 43, del barrio 47 Hectáreas en Alto Comedero.

El jueves 4 de diciembre se desarrollará una jornada especial de castración masiva y gratuita en el CPV Belgrano, situado en calle Zabala 39 del barrio Belgrano. Para esta actividad se habilitarán 45 turnos por la mañana, desde las 8 horas, y otros 45 turnos por la tarde, a partir de las 14 horas.

Finalmente, el viernes 5 de diciembre se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro animal en dos sectores de la ciudad. Por la mañana, de 9 a 12 horas, la atención tendrá lugar en la Plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada sobre calle Dávila. Por la tarde, de 15 a 18 horas, el operativo se trasladará a la Plaza de los Periodistas, sobre calle Pedro del Portal, en el barrio Ciudad de Nieva.

El municipio invita a los vecinos a participar de estas propuestas y acceder a los servicios que contribuyen al bienestar y la salud de los animales de compañía.