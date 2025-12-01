Se reprogramó la inaguración de la Avenida África

La Municipalidad de Palpalá, a través de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, informó que la inauguración de la obra de pavimentación y reconversión integral de la avenida África, en el barrio 9 de Julio, se suspendió.

La medida se adopta en adhesión al Decreto Provincial N° 4400, que establece un período de tres días de duelo, durante los cuales se suspenden los actos oficiales e inauguraciones.

El acto de inauguración será reprogramado. El municipio informará oportunamente, a través de sus canales oficiales, la nueva fecha y horario.