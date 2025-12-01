Cuatro muertos en una boda tras un ataque del propio novio

Una boda soñada terminó en una masacre después de una discusión entre los novios en medio de la fiesta. El recién casado, Jaturong Sukkasuk, un reconocido paratleta y exsoladado, mató a tiros a su flamante esposa y a otros tres invitados. Tras el ataque, se quitó la vida.

El trágico hecho tuvo lugar durante la noche del sábado, en un pequeño pueblo de la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok, capital de Tailandia, mientras la pareja festejaba su casamiento.

A la medianoche después de la discusión con su flamante esposa, el novio, de 29 años y conocido por ser un paratleta, fue hasta su auto donde tenía guardada una pistola y varias balas con las que perpetró los asesinatos.

La novia, la madre y la hermana de ella, así como otro invitado, perdieron la vida a causa de los disparos mientras que otro hombre que se encontraba en la fiesta resultó herido. Luego, el atacante se quitó la vida.

Tras la masacre que dejó en shock a todos en Tailando, se conoció que la novia tenía 44 años, era divorciada y tenía dos hijos. Además, se confirmó que ella y su esposo llevaba 3 años de relación.

Si bien todavía se desconocen las causas del ataque, los medios locales informaron que Sukkasuk era “un hombre muy celoso” y durante el festejo “había malinterpretado la relación que su pareja tenía con otro hombre”.