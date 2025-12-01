22°
1 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Agua potable
Escuela de Minas
Ekel Meyer
monjas españolas
reforma del código penal
Orán
Tailandia
castración
Agua potable
Escuela de Minas
Ekel Meyer
monjas españolas
reforma del código penal
Orán
Tailandia
castración

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Capital jujeña

Continúa la campaña de castración, vacunación y registro de mascotas

Con un cronograma semanal, el municipio informó en que sectores se realizarán los servicios que contribuyen al bienestar y la salud de las mascotas.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 17:22
Los Perales, Alto Comedero, Belgrano, Plaza Hipólito Yrigoyen y Ciudad de Nieva

El municipio capitalino informó el cronograma de castraciones, vacunación y registro animal programado para esta semana, con el objetivo de acercar los servicios a los distintos barrios y promover el cuidado responsable de las mascotas.

El martes 2 de diciembre se realizarán castraciones a partir de las 14 horas en calle Tarcui, manzana AP2, lote 24, correspondiente al Loteo Marcelino Vargas del barrio Los Perales.

El miércoles 3 de diciembre continuará el servicio de castración desde las 8 horas en el CPV Combate, ubicado en manzana AP26, lote 43, del barrio 47 Hectáreas en Alto Comedero.

El jueves 4 de diciembre se desarrollará una jornada especial de castración masiva y gratuita en el CPV Belgrano, situado en calle Zabala 39 del barrio Belgrano. Para esta actividad se habilitarán 45 turnos por la mañana, desde las 8 horas, y otros 45 turnos por la tarde, a partir de las 14 horas.

Finalmente, el viernes 5 de diciembre se llevará a cabo una jornada de vacunación y registro animal en dos sectores de la ciudad. Por la mañana, de 9 a 12 horas, la atención tendrá lugar en la Plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada sobre calle Dávila. Por la tarde, de 15 a 18 horas, el operativo se trasladará a la Plaza de los Periodistas, sobre calle Pedro del Portal, en el barrio Ciudad de Nieva.

El municipio invita a los vecinos a participar de estas propuestas y acceder a los servicios que contribuyen al bienestar y la salud de los animales de compañía.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD