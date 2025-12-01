Relató la final de la Libertadores desde la cima de una montaña

El Cerro San Cristóbal es una de las bellezas que adornan la hermosa ciudad de Lima y desde cuya cima, a 400 metros de altura, se obtiene una espectacular vista panorámica de la ciudad de Perú y del estadio Monumental donde el pasado sábado se efectuó la final de la Copa Libertadores de América.

Hasta allí subió un chico de 15 años, con mucho entusiasmo y sin acreditación para ingresar al estadio, para poder cumplir su sueño: relatar el duelo que consagró a Flamengo frente a Palmeiras.

Se trata de Cliver Huaman Sánchez, que llevó las acciones del encuentro a través de su medio, Pol Deportes. Después de viajar 18 horas desde Andahauaylas hasta Lima, su vivo de Instagram concitó la atención de miles de personas que apoyaron sus ansias llevar adelante la misión, a pesar de la complejidad de narrar jugadas que se sucedían cientos de metros más abajo.

En la previa mostró todo el color y realizó entrevistas en las calles de acceso con los hinchas brasileños que se trasladaron para acompañar a sus equipos. Pero a pesar de que no contaba con el permiso para ingresar al escenario del partido, no hubo impedimento para que completara la difícil empresa y se quedara con la felicidad de concretar su anhelo desde lo alto.

Sin dudas, se trató de un triunfo personal y para Pol Deportes, que ya cuenta con más de 88 mil seguidores.