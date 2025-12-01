Homenaje y reconocimiento en la despedida del presidente de la Suprema Corte de Justicia

En una jornada marcada por un profundo pesar, el respeto y la gratitud, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y de la Corte de Justicia de Salta, representantes de los tres poderes del Estado, familiares y allegados, despidieron al Dr. Ekel Meyer, destacando su compromiso, su calidad humana y su profundo legado para la provincia.

La ceremonia de despedida se llevó a cabo en el Salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial, en un clima de recogimiento, donde colegas, funcionarios y amigos ofrecieron palabras en homenaje a su trayectoria y a su impronta en la vida institucional de Jujuy.

En primera instancia, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dr. Alejandro Domínguez, expresó un profundo reconocimiento al Dr. Meyer, conmovido al recordar momentos compartidos y su incansable labor en estos últimos años.

El magistrado, recordó el firme apoyo del presidente de la Suprema Corte de Justicia en innumerables proyectos como el Congreso Nacional del Secretariado y su impronta en el recién aprobado proyecto de Ley del Consejo de la Magistratura, donde pudo lograr un conceso luego de convocar activamente a todos los estamentos.

“Ese era Ekel, buscaba puentes, buscaba uniones y verdad. Ha dejado una huella que será imborrable. En su gestión se realizaron transformaciones trascendentes que van a perdurar por años en la Administración de Justicia”, expresó Domínguez y destacó también su cercanía con todos los trabajadores del Poder Judicial.

El Dr. Domínguez indicó que el Dr. Meyer dejó una huella imborrable y un gran legado, y en este sentido, dirigió un mensaje a sus seres queridos: “Cuando se acuerden de todas las cosas lindas que dejó su padre, su marido, su compañero, esa herida que hoy tienen seguramente se irá sanando, siempre lo recordaremos con una sonrisa.”

Homenaje del ex Gobernador Gerardo Morales

El exgobernador Gerardo Morales dedicó palabras sentidas para quien consideró uno de sus más estrechos colaboradores y amigo. “Vengo a despedir a mi amigo Ekel. De esos amigos que solo se cuentan con los dedos de una mano”, expresó.

Gerardo Morales destacó el rol fundamental del Dr. Meyer en la gestión pública y su compromiso con la institucionalidad: “Tuve el honor de designarlo como ministro de Seguridad, el mejor ministro de la historia de la provincia; sin su participación, sin su decisión y su coraje, no podríamos haber logrado la paz.”

Asimismo, subrayó su papel en la lucha contra el narcotráfico y en la modernización del Estado, gracias a su “comando y valentía”.

El ex gobernador además, mencionó que las trasformaciones lideradas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia van a quedar para siempre y marcarán un precedente en la calidad institucional, reconociendo su labor, su trayectoria y su capacidad para articular, siempre con firmeza.

“En Ekel nunca había dobleces. Era honesto, directo y un gran amigo. Gracias por honrarnos y por dejarnos un legado”, resaltó Morales al referirse a las cualidades personales del Dr. Meyer.

Posteriormente, Gerardo Morales concluyó con un mensaje a su familia: “Tienen un gran legado. Deben estar orgullosos. Su ejemplo servirá de guía para todos nosotros.”

Mensaje del Vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Otaola

Finalmente, el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Otaola, recordó fraternalmente el trabajo compartido con Meyer: “Trabajé junto a él. Me acompañó durante mi presidencia y traté de hacer lo propio durante la suya. Todos vimos su enorme fuerza y sabiduría en cada rincón del Poder Judicial.”

El Dr. Otaola puso en valor su integridad y su compromiso inquebrantable: “Era un hombre leal, auténtico. Fue de una condición ética inescrutable y de una calidad humana tremenda.”

El magistrado resaltó que incluso en momentos de enfermedad, Meyer mantuvo su dedicación al servicio público, “ha dejado su vida en el Poder Judicial porque aun enfermo venía a trabajar, a ponerse a disposición del Poder Judicial al que amó.”

El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia cerró con un mensaje profundamente emotivo: “Su liderazgo dejó huellas, dejó obras, dejó ideas. Sus ideas y su impronta quedarán en cada local y en cada establecimiento del Poder Judicial. Ekel querido, hiciste muchísimo. Gracias por tu calidad humana. Hasta pronto.”

Un legado que perdurará en la institucionalidad jujeña

El Dr. Ekel Meyer fue recordado como un funcionario íntegro, un servidor público comprometido y un referente en la construcción de consensos y la modernización del sistema judicial.

Ingresó el Poder Judicial en al año 2020 como juez del entonces Superior Tribunal de Justicia, siendo designado como presidente de la Suprema Corte de Justicia a partir del 1 de enero de 2024 y reelegido en el cargo para el presente año.

En su mandato ocupó la presidencia del Tribunal Electoral de la Provincia, fue presidente del Tribunal de Evaluación de los Concursos Públicos para la designación de Jueces, Fiscales y Defensores en el Poder Judicial y Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa; y director de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Guillermo Snopek”.

Su impronta permanecerá en cada transformación impulsada durante su gestión, entre las que se pueden mencionar mejoras en las condiciones de trabajo y edilicias; creación de la Oficina de Bienestar Laboral (OBL); creación del Laboratorio de Innovación Judicial para la aplicación de la Inteligencia Artificial en el Poder Judicial; creación de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNA), primera oficina judicial del país creada con el compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las infancias y adolescencias; puesta en funcionamiento de las Oficinas de Gestión Judicial para los fueros Civil, Familia y Laboral; acciones que fortalecieron el servicio de Justicia y permanecerán en el recuerdo de quienes compartieron con el Dr. Ekel Meyer la labor diaria.

El Poder Judicial de Jujuy lo despidió con respeto, gratitud y profundo reconocimiento.