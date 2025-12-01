Mitre festejó en casa

Mitre de Calilegua sacó ventaja en la ida. Ayer se impuso ante Sportivo Pocitos 2 a 1 en encuentro desarrollado en el estadio "Ernesto Escalante" con el control de Alexis Balderrama por la segunda fase del Regional Federal Amateur.

El partido mantuvo un ritmo intenso y dejó emociones hasta el último minuto, ya que ambos equipos buscaron el arco de frente.

Un primer tiempo parejo, el desarrollo inicial mostró a ambos equipos bien plantados y disputando cada pelota con firmeza. Sportivo Pocitos sorprendió por su orden y por la forma en que logró jugar de igual a igual ante un Mitre que buscaba hacerse dueño del trámite.

Sin embargo a los 18 minutos, Cristian Segobia abrió el marcador para el local, lo que le dio al "ciclón" un impulso anímico importante. Tras el gol, el conjunto calilegüense generó un par de situaciones más, aunque la visita se mantuvo firme defensivamente.

En el segundo tiempo, los equipos salieron decididos a quedarse con el partido. Mitre buscó ampliar la ventaja, mientras que Sportivo Pocitos apostó por el empate, presionando alto y generando peligro en los primeros pasajes del complemento.

La intensidad se reflejó también en las infracciones, el encuentro fue muy disputado, con marcas fuertes y varias interrupciones que cortaron el ritmo del juego.

A los 21 minutos, Nahuel Cuella estiró la diferencia para Mitre, pero apenas dos minutos más tarde, Facundo Jaramillo descontó para Sportivo Pocitos, manteniendo el suspenso hasta el final.

El tramo final fue caliente, el elenco salteño buscó por todos los medios alcanzar la igualdad, pero Mitre supo sostener la ventaja con orden y determinación. En los últimos minutos, el local mostró mayor firmeza y consiguió controlar el partido para quedarse con el triunfo y avanzar en la competencia.

El partido tuvo múltiples tarjetas amarillas para el conjunto local, reflejando la intensidad del trámite. La serie quedó abierta para una revancha que se jugará el próximo fin de semana en Pocitos.