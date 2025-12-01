Gimnasio y juegos en plazoleta

El intendente Raúl Jorge, junto a funcionarios de las secretarías de Obras Públicas y de Planificación y Ambiente, supervisó los trabajos de instalación de un gimnasio urbano y de juegos recreativos en la plazoleta de pasaje Boedo, del barrio Mariano Moreno, que forman parte del proyecto formulado por los vecinos de dicho sector mediante el sistema de Presupuesto Participativo, que continúa ejecutándose en diferentes sectores de la ciudad.

El jefe comunal destacó que dicho programa garantiza, mediante un proceso colaborativo, la formulación, seguimiento y ejecución de proyectos ajustados a las demandas de la población. Recordó que el barrio Mariano Moreno "tiene pocos espacios verdes, y en el pasaje Boedo se genera un espacio de intersección y cruce de distintos sectores barriales que fueron hechos por el Fonavi y por los mismos vecinos". Reconoció además que los vecinos de la zona, "solicitaban obras complementarias para que verdaderamente sea un centro integrador familiar".

"Actuando con el Concejo Deliberante y la Secretaría de Planificación estamos cumpliendo la palabra empeñada, y va haber mucho más equipamiento para dejar en condiciones todo este sector", afirmó, tras lo cual destacó la voluntad del municipio de brindar una respuesta a un "pedido muy sólido con la presencia e intervención del Centro Vecinal del sector".