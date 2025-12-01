Cierre en el CDI Pata Pila

En un emotivo acto, el Centro de Desarrollo Infantil Pata Pila realizó su acto de cierre de año en el Cine Teatro Municipal Select, un encuentro que reunió a familias, docentes y autoridades para celebrar los logros de los niños y niñas, y entregar certificados y distinciones a los egresados que continúan su camino en la educación formal.

El secretario de Desarrollo Humano de la comuna, Rodrigo Altea, subrayó que "es una institución que viene creciendo junto a todos los CDI, a toda el área educativa del municipio, producto de la interacción permanente con el Ministerio de Educación de la Provincia, con la labor de los funcionarios municipales, la labor de los docentes y empleados municipales que tanto hacen por estos espacios. Pero también con la interacción de los padres y de los propios niños y niñas, que encuentran un lugar de pertenencia, de desarrollo y de una adecuada contención que tiene que ver con la parte motora, con la parte nutricional, con el pleno desarrollo de las personalidades", resaltó.

Además, destacó el desempeño del equipo educativo: "Ya tenemos todo planificado lo que va a ser el año que viene, particularmente con respecto a los equipos municipales que trabajan en el área educativa", apuntó.