Fue aprehendido un sujeto prófugo de la Justicia salteña

Efectivos policiales de la localidad de Aguas Calientes detuvieron a un hombre domiciliado en la ciudad de Salta, quien tenía vigente un pedido de captura por estar relacionado a una causa de amenazas y violencia de género. Por esta razón, más tarde fue remitido a las autoridades judiciales de la localidad de San José de Metán.

El hecho sucedió días pasados alrededor de las 18.45, cuando personal de Infantería realizaba recorridos preventivos por las calles del barrio La Ripiera, en la mencionada localidad.

En ese contexto, los agentes observaron la presencia de cuatro hombres. Por esa razón, se acercaron para entrevistarlos.

Fue entonces que los agentes procedieron a identificarlos y a verificar si poseían pedidos de detención mediante la consulta al Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac).

De esta manera, se pudo saber que tres de los sujetos no tenían pedido de detención, comparendo y/o restricción. No obstante, un cuarto hombre con domicilio en la ciudad de Salta contaba con solicitud de paradero por comparendo, según un oficio con fecha del 6 de marzo de 2024 correspondiente a una causa caratulada como "amenazas y violencia de género". Además, era requerido por la Fiscalía Penal N° 2, con asiento en la localidad de San José de Metán.

El sospechoso aseguró ante la presencia policial que es trabajador golondrina, razón por la cual se encontraba en Aguas Calientes.

Tras esto, los uniformados procedieron a comunicarse con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que sea detenido para luego ser trasladado a la Subcomisaría local.

Luego, en la dependencia, se comunicaron con las autoridades judiciales de Salta para informarles sobre la novedad y ponerlos a disposición de las mismas.