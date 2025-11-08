Avance del 50% en obras de la Escuela Primaria 211

La ministra de Educación, Miriam Serrano, mantuvo una reunión con Mario Gerónimo, comunero titular de la comunidad aborigen de Olaroz, y las nuevas autoridades de las cooperadoras de la Escuela Técnica Provincial 2 y de la Escuela Primaria 211 "Gendarmería Nacional" de Olaroz Chico, pequeña localidad del departamento Susques.

Durante la reunión, se destacó el avance del 50 por ciento en las obras de la Escuela Primaria 211, lo que promete una mejora significativa en las condiciones educativas de la región, la instalación de cámaras de seguridad en ambas instituciones, la mejora de los comedores escolares y la solicitud de personal de servicios para atender la creciente matrícula de estudiantes.

Las obras apuntan a un edificio que esté preparado para que funcione la modalidad de Jornada Completa con comedor y albergue, y tendrá dependencias tales como un aula para nivel inicial, patio de juegos, tres aulas plurigrado, SUM comedor, albergue estudiantil y docente, patio descubierto, secretaría, dirección, sanitarios con ducha y lavadero, cocina con fueguero.

Los presidentes de las cooperadoras, Damián Soriano (Escuela 211) y Marta Vázquez (ETP 2), agradecieron a la ministra y a su equipo por su predisposición y compromiso con la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes de toda la región.

La reunión también contó con la participación de otros funcionarios de la cartera educativa.