9 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Dirección General de Investigaciones
barrio coronel arias
Microcentro capitalino
La opinión
Legislatura de Jujuy
Ministerio de Educación
Turismo en Jujuy
Dengue en Jujuy
Inta Yuto
Paritarias 2025
Legislatura de Jujuy

Destacan modificación en el transporte turístico

El ministro Posadas dijo que las agencias podrán tener más de una unidad y ampliar sus servicios. Indicó que permitirá que las inversiones en el rubro crezcan, y que así haya mayor competencia.

Sabado, 08 de noviembre de 2025 23:34
MÁS INVERSIÓN | FOTO DE ARCHIVO DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE AGENCIAS DE TURISMO DE JUJUY.

En su última sesión, la Legislatura aprobó la Ley 6.478, que modifica a la 6.059 "De Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor", que fue destacada por autoridades de la cartera turística.

La nueva norma deroga los incisos B y C del artículo 7 de la antigua ley, eliminando así las restricciones que limitaban el crecimiento del transporte turístico provincial.

Con esta modificación, las agencias de viajes y prestadores turísticos podrán ampliar su flota de vehículos, contar con más de una unidad habilitada y desarrollar su actividad en condiciones de mayor competitividad, acorde a la demanda creciente del sector.

Estos son los incisos derogados, que ahora abren las puertas al turismo: "La inscripción de nuevas Empresas de Transporte Alternativo, Viajes Especiales, Contratados y/o de Turismo, salvo que se trate de Empresas de Viajes y Turismo y de Agencias de Turismo que se encuentren inscriptas y debidamente habilitadas por los Ministerios de Transporte y Turismo de la Nación y que tengan domicilio legal en la Provincia de Jujuy".

"La inscripción de nuevas unidades vehiculares por las Empresas de Servicios de Transporte Alternativo, Viajes Especiales Contratados y/o de Turismo, salvo que se trate de unidades que reemplacen a las existentes ya autorizadas en el parque automotor habilitado de las mismas, y que se adquieran para renovar los vehículos por modelos más recientes o cero (0) Kilómetro".

El ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Federico Posadas, resaltó la importancia de esta medida para el fortalecimiento del sector: "Esta ley y su derogación son muy importantes para el crecimiento del transporte turístico en la provincia de Jujuy. A partir de ahora ya no habrá impedimentos para que las agencias de turismo tengan más de una combi: podrán crecer, invertir y competir en función de la lógica del mercado. En un contexto de expansión de la actividad, las empresas podrán sumar más unidades y ampliar su servicio de transporte turístico. Esta modificación elimina una traba histórica que limitaba el desarrollo de la oferta turística en Jujuy, y permitirá que las inversiones del sistema de transporte turístico puedan crecer libremente, en un marco de equilibrio entre oferta y demanda".

También dijo que se dio un paso clave para impulsar la competitividad, promover la inversión privada y acompañar el crecimiento sostenido del turismo en la provincia, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y privado para consolidar una oferta más diversa y de calidad.

 

