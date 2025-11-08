Seminario de Capacitación “¡Que suene la orquesta!”

Se dictará en Jujuy el Seminario de Capacitación "íQue suene la orquesta!", sobre dirección musical y herramientas socio pedagógicas para orquestas infanto juveniles y ensambles escolares, a cargo de la profesora Gabriela Agüero, directora de la Orquesta Popular de Tucumán Juan XXIII.

El mismo se dará los días miércoles, jueves y viernes próximos, destinado a docentes de Música de los distintos Niveles Obligatorios (Primario, Secundario), Nivel Superior y Modalidad Artístico y Técnico Profesional.

La organización está en manos del Eco Cultura Creativa.

El seminario tiene Resolución Unju Expte. S2205/25 de Interés Educativo.

Se dictará en la Ciudad de las Artes, y también contará con la visita de honor del maestro Gustavo Guersman (director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNT) quien brindará un espacio abierto a todo público denominado "Conversatorio de la interpretación musical, la comunicación y la tradición", el día jueves a las 18.

Mayores informes e inscripciones, se pueden solicitar por mail a [email protected], o por celular a 388-5010527 o 388- 5738628.