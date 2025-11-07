Por malas condiciones edilicias tomaron la escuela de Los Manantiales

Padres de los alumnos de la escuela Nº 343 “Cabo Humberto César Alemán” de la localidad de Los Manantiales tomaron dicha institución por las malas condiciones edilicias del establecimiento educativo.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy aseguraron que esta problemática viene desde hace mucho tiempo y que ya realizaron los reclamos correspondientes a las autoridades y que no reciben respuesta.

Denunciaron la falta de agua en estos días donde el calor hizo “estragos” en esa zona de los valles de la provincia y que ante la falta del líquido elemento la directora dio a conocer esta situación solicitando la suspensión de las actividades áulicas y obtuvo respuesta negativa a lo que le dijeron que “cerca hay una vertiente y saquen agua de allí”. Además, comentaron que los baños no tienen puerta y la mayoría se encuentran rotos. A esto se agrega que la escuela no cuenta con ventiladores y un tinglado en donde poder realizar educación física y realizan la materia al aire libre.

La escuela se encuentra a la vera de la ruta provincial Nº 61 por lo que también piden retardadores de velocidad en la ruta ya que muchos niños deben de cruzar la ruta.

Se suma a esto el problema en el comedor de la institución, dada que la escuela tiene la modalidad de Jornada completa –es decir, que los alumnos, desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela- los padres denuncian que la dieta que se les brinda es deficiente ya que la leche, carnes se dejaron de proveer. La escuela no cuenta con el servicio de gas natural por lo que los porteros cocinan con garrafas o leña.

Además, la escuela se encuentra rodeada de fincas es por ello que los padres piden el desmalezado ya que aseguran que se encontraron víboras adentro del establecimiento educativo.

Aseguran que desde el Ministerio de Educación se acercaron el año pasado a ver las dificultades que existen pero que hasta el momento no hay soluciones y que de continuar asi la medida seguramente se extenderá hasta la próxima semana.